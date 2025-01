PSG : Daniel Riolo juge la performance de Bradley Barcola

Le PSG a fait vibrer ses supporters comme il ne l’avait pas fait depuis longtemps. Opposés à Manchester City dans un match suffocant, puisqu’une issue négative aurait mis chacune des deux équipes dans une position défavorable pour la qualification en barrages de la Ligue des Champions, les Franciliens sont parvenus à renverser les Citizens, après avoir été menés de deux buts. Grand artisan du succès parisien, Bradley Barcola a reçu les louanges de Daniel Riolo.

Après le coup de sifflet final, l’éditorialiste a livré son avis sur la performance de l’ancien lyonnais. S’il a estimé que sa première période était « à s’arracher les cheveux », son deuxième acte, au cours duquel il a distribué une passe décisive sur le premier but rouge et bleu et inscrit celui de l’égalisation, a été bien plus apprécié : « Ce soir, sur la deuxième mi-temps, c’est un niveau que je n’avais pas encore vu. Maintenant, il faut reproduire. Tu deviens un grand joueur quand tu reproduis. »