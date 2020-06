Martin Ødegaard dévoile un indice pour son avenir

Fera-t-il son retour au Real Madrid cet été ou en 2021 ? Telle est la question qui se pose quand on pense au milieu de terrain norvégien Martin Ødegaard. Après un prêt réussi au Vitesse Arnhem, le natif de Drammen a confirmé cette saison avec la Real Sociedad. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 28 matches avec la formation basque, il semble enfin saisir tout son potentiel et le Real Madrid se frotte les mains à l'idée de récupérer son joueur. Ce dernier a certes envie de porter la tunique merengue, mais il entend aussi continuer avec une équipe où il est épanoui afin de poursuivre sa progression.

Interrogé en conférence de presse alors que le championnat reprend le 14 juin pour la Real Sociedad avec un match contre Osasuna, Martin Ødegaard a clamé son envie de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine : «l'objectif est la Ligue des champions et c'est ce que nous voulons, car c'est un rêve pour tous les footballeurs du monde de jouer la Ligue des champions, et c'est ce que nous voulons faire l'année prochaine.» Quatrième, la Real Sociedad est pour le moment qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Cependant, si la situation change, Martin Ødegaard devra se poser les bonnes questions. Rester sans Ligue des Champions ou bien retourner à la Casa Blanca.