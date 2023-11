FC Nantes : l’énigme Marquinhos pose question

Le FC Nantes a fait signer Marquinhos ! Le 12 août dernier, beaucoup ont été surpris à la lecture de cette information et pensaient qu’il s’agissait du défenseur du Paris Saint-Germain. Mais c’est bien son homonyme d’Arsenal qui a posé ses valises chez les Canaris. Un peu plus d’un an auparavant, cet ailier polyvalent avait fait un premier pas de géant dans sa carrière. Alors qu’il évoluait au pays à São Paulo, il a rejoint les Gunners le 13 juin 2022. Les pensionnaires de l’Emirates Stadium, qui ont dépensé 3,5 M€ pour le recruter, avaient annoncé la bonne nouvelle via un communiqué de presse.

«L’attaquant de 19 ans Marquinhos nous a rejoint en provenance de São Paulo avec un contrat à long terme. Le jeune international brésilien, de son nom complet Marcus Vinicius Oliveira Alencar, s’est développé au seine des jeunes de São Paulo, progressant dans l’équipe première et faisant ses débuts en équipe première à l’âge de 18 ans en juillet dernier.» Utilisé à six reprises par Mikel Arteta (3 titularisations, 1 but et 1 assist), il n’avait pas eu suffisamment de temps de jeu pour exprimer son talent et prendre ses marques.

Un nouveau challenge à Nantes

Durant l’hiver, les Londoniens ont décidé qu’il était préférable de l’envoyer en prêt afin d’enchaîner les matches et s’adapter au mieux au football européen et au football anglais. Il a donc rejoint Norwich. Là-bas, il a joué 11 rencontres de Championship (1 but) avant de revenir à Arsenal. Mais le club de la capitale anglaise souhaitait qu’il continue à engranger de l’expérience ailleurs. Comme ils l’ont fait avec William Saliba, qui avait été envoyé une année à Marseille, les Gunners ont prêté Marquinhos en Ligue 1. Et c’est Nantes qui a eu les faveurs de toutes les parties.

Ce, pour le plus grand bonheur de Pierre Aristouy qui avait confié à son arrivée : «j’avais demandé un joueur capable de jouer à droite et à gauche. Il a appréhendé déjà pas mal de choses l’an passé en Angleterre, à Norwich. Je suis convaincu qu’on va voir rapidement le meilleur de Marquinhos.» De son côté, le Brésilien espérait réussir dans l’Hexagone. «J’avoue en connaître peu sur ce club. Je me suis un peu renseigné lorsque les négociations ont débuté. J’ai discuté avec Andrei Girotto, qui m’a dit que c’était un club familial, avec une bonne ambiance. Du coup, je pense pouvoir bien m’adapter ici. En plus, j’ai été très bien accueilli, je suis très content d’arriver et de jouer tout de suite.»

Marquinhos est arrivé motivé

Impressionné par La Beaujoire, il avait ensuite détaillé son plan de bataille à Nantes. «Pour moi, le principal objectif est d’avoir le plus de temps de jeu et d’aider le FC Nantes du mieux que je peux (…) J’ai vu que la dernière saison de Nantes a été difficile. Il leur a fallu lutter jusqu’au bout pour rester en Ligue 1, du coup l’objectif de cette année est de travailler au maximum pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que l’an passé et rester dans la première partie de tableau le plus longtemps possible.» Lors de sa présentation, il avait également évoqué ce qu’il pourrait apporter au club français.

«Je préfère jouer à droite mais je donnerai le meilleur de moi-même quel que soit le poste auquel le coach me fait jouer. Mon principal objectif est de jouer et d’aider le FC Nantes à faire une meilleure saison. Le reste, on verra après. Et en ce qui concerne mes qualités, je pense que mes principaux atouts sont la vitesse et la capacité à bien finir les actions.» De quoi faire saliver les supporters nantais qui attendaient des actes après avoir bu ses paroles. Après une entrée en jeu le 13 août face à Toulouse (2 minutes de jeu), il a passé 19 minutes sur le pré une semaine plus tard face à Lille.

Des débuts difficiles

Entré une minute face à l’OM le 1er septembre, il a connu sa seule et unique titularisation le 17 septembre face à Clermont (57 minutes de jeu) avant de retrouver le banc face à Lorient (11 minutes de jeu). Depuis le début de saison, Marquinhos totalise donc 6 apparitions (1 titularisation), soit un temps de jeu de 90 minutes au total. Le Brésilien de 20 ans n’a joué aucune rencontre en intégralité et a passé plus de temps sur le banc que sur le rectangle vert. Ce n’est pas vraiment ce qu’il était venu chercher.

Mais il faut dire que pour le moment, il a été globalement décevant. Il n’a pas vraiment apporté de danger et a souvent manqué de créativité et d’initiative quand on a pu le voir à l’œuvre. Il lui faut certainement encore du temps pour trouver ses marques. Mais il a déjà manqué plusieurs rencontres ces dernières semaines. Ce n’est pas une blessure qui l’a éloignée de Nantes mais la sélection brésilienne. En effet, avec l’accord de son club, il a rejoint son pays pour disputer les Jeux panaméricains. Une compétition qui a débuté le 20 octobre dernier et qui s’est achevée le 5 novembre.

Un avenir qui fait jaser

Sous un autre maillot jaune et vert, Marquinhos a retrouvé de bonnes sensations, lui qui a eu du temps de jeu et qui a délivre 2 passes décisives. Avec les U23 du Brésil, l’ailier a remporté la compétition. De quoi lui donner confiance à son retour en France. Nantes l’a d’ailleurs célébré en publiant une photo de lui avec sa médaille d’or autour du cou. Pourtant, son cas continue de faire couler de l’encre. Il y a quelques jours, certains médias anglais ont évoqué la possibilité que les Canaris puissent casser le prêt du joueur d’Arsenal.

D’autant qu’il fait face à une grosse concurrence à Nantes, qui a connu deux succès et trois défaites en son absence. Mais selon Football London, les Gunners n’ont aucune intention de rappeler leur joueur. Ils veulent qu’il continue à apprendre en France. Il reste à savoir ce que Nantes et le joueur veulent faire. Contacté par nos soins, l’écurie de L1 n’a pas souhaité communiquer sur le sujet. Ce qui est certain, c’est que Marquinhos compte prendre un nouveau départ à Nantes après une parenthèse avec le Brésil.