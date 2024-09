Reims - PSG : les compositions probables

5 matches, 5 victoires. Depuis le début de la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain séduit, tout du moins sur le plan comptable. Après un excellent départ en championnat, les Rouge et Bleu ont assuré l’essentiel, mercredi soir, contre Girona (1-0) lors de leur premier choc européen. Une très belle dynamique que le club de la capitale tentera de poursuivre du côté d’Auguste-Delaune, lors de la 5e journée. Opposé au Stade de Reims, l’actuel leader de la Ligue 1 devra, cependant, faire preuve de sérieux face à une formation surfant également sur une belle forme.

Sixième de l’élite du football français, le club champenois a, en effet, rapidement corrigé le tir après une première défaite contre le LOSC. Accrocheurs à l’Orange Vélodrome, les Rémois restent sur deux succès de rang contre Rennes (2-1) puis face à Nantes (2-1). Pour ce choc, qui s’apparente à un match piège pour les champions de France en titre, Luka Elsner devrait opter pour un 4-3-3. Dans les buts, Yehvann Diouf est logiquement attendu et devrait être protégé par un quatuor défensif composé d’Aurélio Buta, Emmanuel Agbadou, Cédric Kipré et Sergio Akieme.

Dans l’entrejeu, Marshall Munetsi et Valentin Atangana pourraient quant à eux être associés à Teddy Teuma, de retour face aux Canaris après avoir manqué le début de saison. Enfin, Junya Ito, Oumar Diakite et Keito Nakamura sont pressentis pour animer le secteur offensif rémois. De son côté, Luis Enrique, privé de Marco Asensio en plus des blessés de longue date, devrait également faire sans Gianluigi Donnarumma. Dès lors, Matvey Safonov, auteur d’une première sortie encourageante contre Girona, est annoncé titulaire et devrait enchaîner un deuxième match d’affilée.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 13 4 0 0 16 3 7 Reims 7 4 0 2 1 1 6 6

En défense, Yoram Zague, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo pourraient débuter, ce qui permettrait à Achraf Hakimi et Nuno Mendes de souffler. De son côté, Kang-In Lee devrait être associé à Joao Neves et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Sur le front de l’attaque, le technicien espagnol devrait, enfin, miser sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour préserver Bradley Barcola. Seul en pointe et auteur d’une belle entrée en jeu contre Girona, Randal Kolo Muani aura, lui, une belle carte à jouer.

