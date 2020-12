Ligue des Champions 2020/2021 : les enjeux de la dernière journée

Tenant du titre, le Bayern Munich a roulé sur le groupe A et terminera en tête quoiqu'il arrive. Cependant derrière lui, la concurrence va se déchirer puisque l'Atlético de Madrid, le Red Bull Salzbourg et le Lokomotiv Moscou se tiennent en trois points. Les deux premiers vont se battre pour le dernier ticket puisque le Red Bull Salzbourg accueillera l'Atlético de Madrid. Un duel crucial puisque les Autrichiens peuvent éliminer les finalistes des Ligues des Champions 2014 et 2016. Seulement vainqueur du match aller 3-2, l'Atlético de Madrid est donc menacé dans le groupe A et peut être reversé en Ligue Europa en cas de défaite. Si Salzbourg pour le moment reversé en C3 peut toujours se qualifier en huitième de finale, la possibilité d'être définitivement éliminé existe aussi. Pour cela, il faut que le Lokomotiv Moscou s'impose contre le Bayern Munich et que les Autrichiens ne gagnent pas contre l'Atlético de Madrid. On ne peut pas faire plus serré que le groupe B puisque les quatre équipes peuvent se qualifier et se tiennent en 3 points. Le Borussia Mönchengladbach est en tête avec 8 points et n'a besoin que d'un match nul pour atteindre le prochain tour. Opposé au Real Madrid, le club allemand sera premier en cas de match nul si le Shakhtar Donetsk ne s'impose pas dans le même temps. En cas de défaite, le Borussia Mönchengladbach sera qualifié et deuxième en cas de match nul entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan. En cas de défaite cumulée à une victoire du Shakhtar Donetsk ou de l'Inter Milan, le club allemand sera reversé en Ligue Europa.

Deuxième, le Shakhtar Donetsk est en ballottage favorable et peut terminer aussi bien premier que dernier. La formation ukrainienne se qualifiera en cas de victoire ou de match nul si dans le même temps le Real Madrid ne gagne pas. En cas de défaite et de défaite du Real Madrid, la bande de Luis Castro serait reversée en Ligue Europa. S'ils perdent et que le Real Madrid gagne, ils seront éliminés. Le Real Madrid est en grand danger et doit s'imposer contre le Borussia Mönchengladbach pour passer ou obtenir un match nul et que dans le même temps l'Inter Milan s'impose face au Shakhtar Donetsk. Tout autre scénario reverserait les Merengues en Ligue Europa sauf si la bande de Zinedine Zidane perd et que l'Inter Milan bat le Shakhtar Donetsk. Dans ce cas, le Real Madrid serait tout bonnement éliminé. Enfin, l'Inter Milan n'a pas trop le choix et doit gagner dans tous les cas sous peine d'être éliminé. Ne pouvant pas être premiers, les Nerazzuri n'ont pas leur destin entre les pieds. Pour se qualifier, il faudra s'imposer contre le Shakhtar et espérer une défaite du Real Madrid ou du Borussia Mönchengladbach. En cas de match nul entre ces deux derniers et de victoire contre le Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan serait reversé en Ligue Europa.

L'OM vise la Ligue Europa, le PSG en ballottage favorable

Dans le groupe C, les jeux sont faits ou presque. Les deux qualifiés sont déjà connus, il s'agit de Manchester City et du FC Porto. Assurés de terminer respectivement à la première et à la deuxième place, ils joueront les juges face à l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Avantage aux Grecs qui disposent d'une meilleure différence de but. Pour passer, l'Olympique de Marseille doit impérativement faire mieux que son adversaire direct. Les Phocéens n'ont pas leur destin entre leurs mains. Dans le groupe D, les yeux seront rivés sur la rencontre entre l'Ajax Amsterdam et l'Atalanta. Liverpool est déjà assuré de finir en première place et Midtjylland sera dernier. Le deuxième ticket sera donc disputé entre les Godenzonen et la Dea. Avantage pour l'Atalanta qui dispose d'un point d'avance et n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier. Pour l'Ajax Amsterdam, la victoire est impérative. On va jouer pour le plaisir dans le groupe E puisque la dernière journée a permis de définir le classement. Chelsea termine en tête devant le Séville et les deux équipes iront en huitième de finale. Le FK Krasnodar est reversé en Ligue Europa tandis que le Stade Rennais est éliminé de toutes compétitions européennes.

Dans le groupe F, le Borussia Dortmund est qualifié avec 10 points. Vu que ses poursuivants la Lazio et le Club Bruges s'affrontent, le club allemand sera au minimum deuxième. Les Marsupiaux devront s'imposer si la Lazio gagne ou obtenir un match nul en cas de match nul entre la Lazio et Bruges pour s'assurer la première place. Compte tenu de l'élimination du Zenit, la Lazio et le Club Bruges se disputent la deuxième place. Pas de calcul à faire pour les Belges qui devront s'imposer sous peine d'être reversés en Ligue Europa. Dans le groupe G, le FC Barcelone et la Juventus n'ont pas du tout tremblé et termineront en tête. Pour doubler le FC Barcelone, la Juventus devra laver la défaite 2-0 du match aller et s'imposer 3-1, 4-2, 5-3 ou avec au moins trois buts d'écart. Le cas échant, les Italiens resteront deuxièmes derrière les Catalans. Pour la troisième place et être reversé en Ligue Europa, le Dynamo Kiev et Ferencvaros s'affrontent. Après un match nul 2-2 lors de la phase aller, Kiev n'a besoin que d'une victoire ou d'un match nul 0-0, 1-1 ou 2-2 pour se qualifier. Un match nul prolifique (3-3, 4-4, 5-5 ...) ou une victoire permettrait dans le cas contraire à Ferencvaros de poursuivre sa campagne européenne en Ligue Europa.

Enfin, dans le groupe H on va vivre une très belle lutte à trois puisque le Paris Saint-Germain, Manchester United et le RB Leipzig disposent de neuf points. Avec trois points, Istanbul Basaksehir est de son côté éliminé. Si l'on se penche sur les confrontations particulières entre les différentes équipes, le Paris Saint-Germain dispose de l'avantage sur Manchester United (1-2/3-1) et sur le RB Leipzig (1-2/1-0). Manchester United a de son côté battu le RB Leipzig 5-0 lors de la phase aller et dispose d'un avantage sur les Allemands. En ballottage très favorable, le Paris Saint-Germain sera premier s'il s'impose contre Istanbul Basaksehir ou en cas de match nul si Manchester United et le RB Leipzig s'accrochent. En cas de contre-performance parisienne cumulée à un succès de Manchester United ou du RB Leipzig, le PSG se retrouverait deuxième. Enfin le scénario catastrophe serait une défaite contre Istanbul Basaksehir ainsi que d'un match nul entre Manchester United et le RB Leipzig. Ces deux derniers devraient vraisemblablement se battre pour la deuxième place et petit avantage aux Anglais qui ne sont pas obligés de gagner et peuvent se qualifier avec un match nul. Le RB Leipzig est quasiment condamné au succès.

Les classements

Groupe A :

Bayern Munich 13 points +11 (Q) Atlético de Madrid 6 points -3 Red Bull Salzbourg 4 points -5 Lokomotiv Moscou 3 points -3

Groupe B :

Borussia Mönchengladbach 8 points +9 Shakhtar Donetsk 7 points -7 Real Madrid 7 points 0 Inter Milan 5 points -2

Groupe C :

Manchester City 13 points +9 (Q) FC Porto 10 points +5 (Q) Olympiakos 3 points -6 Olympique de Marseille 3 points -8

Groupe D :

Liverpool 12 points +7 (Q) Atalanta 8 points +1 Ajax Amsterdam 7 points +1 Midtjylland 1 point -9 (E)

Groupe E :

Chelsea 13 points +12 (Q) Séville FC 10 points -1 (Q) FK Krasnodar 4 points -5 (EL) Stade Rennais 1 point -6 (E)

Groupe F :

Borussia Dortmund 10 points +6 (Q) Lazio 9 points +4 Club Bruges 7 points -2 Zenit 1 point -8 (E)

Groupe G :

FC Barcelone 15 points +14 (Q) Juventus 12 points +7 (Q) Dynamo Kiev 1 point -10 Ferencvaros 1 point -11

Groupe H :

Paris Saint-Germain 9 points +3 Manchester United 9 points +6 RB Leipzig 9 points -2 Istanbul Basaksehir 3 points -7 (E)

Le classement détaillé des différents groupes