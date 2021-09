Premier League : 8 internationaux brésiliens suspendus par la FIFA ce week-end !

Cette trêve internationale s'est déroulée sous haute tension en Amérique du Sud. En Angleterre, plusieurs clubs ont purement et simplement refusé de libérer leurs joueurs sélectionnés par crainte de les perdre plusieurs jours à leur retour en raison des quarantaines imposées par la situation sanitaire dans les différents pays visités. Une décision qui avait fait grand bruit et provoqué la colère de la FIFA et de plusieurs fédérations.

Celles-ci ont décidé de riposter. La BBC et O Globoesporte expliquent ainsi que la Confédération Brésilienne de Football, en vertu des règlements en vigueur, a demandé à la FIFA de suspendre pour 5 jours à compter de la fin de la fenêtre internationale les joueurs qu'elle avait sélectionnés et qui n'ont pas été libéré par leurs clubs. Autrement dit, Fred (Manchester United), Thiago Silva (Chelsea), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino, Alisson et Fabinho (Liverpool), ainsi que Raphinha (Leeds) ne pourront pas jouer en Premier League ce week-end.

Sacrée riposte

Pire, Thiago Silva et Fred ne seront pas non plus éligibles pour leur match de Ligue des Champions respectifs ce mardi, contre le Zenit Saint-Pétersbourg et contre les YB Berne. Dans la même situation, le Zenit devra d'ailleurs se passer de Claudinho et Malcom en championnat et en C1. Seuls Everton et Richarlison ont été épargnés, car la CBF s'est montrée reconnaissante envers les Toffees pour avoir autorisé l'attaquant à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, que la Seleção a d'ailleurs remportés.

Le Mexique, le Paraguay et le Chili ont emboîté le pas de la CBF, empêchant ainsi Raul Jimenez, Miguel Almiron et Francisco Sierralta de jouer jusqu'au 14 septembre inclus. La BBC ne sait pas si les clubs de Premier League prendront ou non le risque d'aligner lesdits joueurs ce week-end, sous peine de graves répercussions. La prochaine trêve internationale, prévue pour le mois prochain, promet déjà d'être très tendue.