Le FC Porto prêt à baisser le prix d'Alex Telles

11 buts et 8 passes décisives en championnat, on pourrait croire qu'il s'agit de statistiques d'un joueur offensif, mais il s'agit en fait de celles d'un latéral gauche, en l’occurrence celles d'Alex Telles. Ce qui lui avait valu les faveurs de deux gros clubs : le PSG et Manchester United. Mais les Parisiens s'étaient retirés des négociations devant le prix élevé demandé par le FC Porto alors que les Red Devils auraient privilégié la piste Sergio Reguilon.

Et le dernier champion du Portugal serait prêt à tout pour enregistrer une belle vente, même s'il faut baisser le prix. C'est en tout cas ce qu'avance A Bola. Le média portugais indique que le vainqueur de la Ligue des Champions en 2004 serait prêt à le lâcher si une offre de 20 millions d'euros venait à se présenter, alors qu'il en réclamait précédemment 30 millions. Ce montant correspond à la moitié de la clause libératoire du joueur de 27 ans. À voir si le PSG va s'infiltrer dans la brèche pour recruter son nouveau latéral gauche.