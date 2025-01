PSG : la réaction émue de Nasser Al-Khelaïfi

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est offert une remontada. Et quelle remontada ! Menés 2 à 0 par Manchester City, les troupes de Luis Enrique se sont finalement imposées sur le score de 4 à 2. Heureux et soulagé au coup de sifflet final, Nasser Al-Khelaïfi était aux anges.

Le boss du PSG est d’ailleurs descendu dans les vestiaires pour féliciter chaleureusement et un à un les joueurs et le staff. Dans une vidéo publiée par le club de la capitale, on a vu NAK serrer très fort Luis Enrique et ses joueurs ou encore embrasser Ousmane Dembélé sur le front. Il a aussi échangé avec Marquinhos, qui a lâché un "président". Un président qui était tout simplement fier de son équipe après une nuit inoubliable.