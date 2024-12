Le Barça prévoit tous les scénarios pour conserver Dani Olmo, les dessous de la réconciliation entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé

Les solutions pour sauver Dani Olmo

Le FC Barcelone de Joan Laporta cherche des solutions pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor en Liga à partir du 1er janvier. Toutes les pistes sont explorées, dont l’option de vendre des sièges VIP du Spotify Camp Nou pour 200 millions d’euros. Si cette option échoue, le club a déposé une plainte devant les tribunaux pour demander des mesures de précaution, comme il l’avait fait pour Gavi en 2023. Le tribunal devrait rendre sa décision avant le 27 décembre. Par ailleurs, le Barça exclut l’option d’utiliser une partie du dossier médical de Ter Stegen pour inscrire Olmo, mais reste ouvert à d’autres solutions, notamment une approbation présidentielle.

La suite après cette publicité

La fin de la dispute Luis Enrique-Dembélé

En France, on se concentre sur la brouille entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Une brouille qui fait désormais partie du passé. « Le calme après la tempête », titre L’Equipe ce matin. Les relations étaient mouvementées depuis le début de saison. Surtout après la trahison du coach espagnol envers le Français. Ousmane Dembélé, à qui on avait demandé de prendre la relève de Kylian Mbappé et de devenir le numéro 1 en attaque, a été surpris en découvrant que c’est Vitinha qui avait été choisi comme tireur de penalties à Paris cette saison. Une décision qui a vexé le principal intéressé et qui a donc nourri les tensions jusqu’à il y a peu. Mais les relations entre les deux ont connu un moment de détente dimanche. Pour L’Equipe, de toute façon, si la bataille avait continué, personne ne serait sorti vainqueur. C’est donc un apaisement nécessaire pour le club et pour eux.

Manchester United envisage déjà de remplacer Marcus Rashford

Marcus Rashford a lâché une bombe hier soir en admettant qu’il voulait quitter Manchester United. Rashford, convoité par des clubs comme le PSG, Chelsea et Barcelone, cherche une porte de sortie pour tourner la page mancunienne. Dans le Manchester Evening News, on évoque l’incertitude autour du départ de son joueur formé au club. Parce que oui, il faut le remplacer. Les Red Devils envisagent Victor Osimhen comme remplaçant potentiel de Rashford, bien que l’attaquant reste lié à Naples. Randal Kolo Muani, en difficulté au PSG, pourrait également être une option en prêt. Avec des besoins en renfort offensif, United devra manœuvrer habilement pour rester compétitif sous Ruben Amorim.