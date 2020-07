Angers dévoile ses nouveaux maillots

Présent en Ligue 1 pour la sixième année consécutive, le SCO Angers a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021. A commencer par la tenue domicile. « Pour cette septième année de collaboration, les bandes noires emblématiques du club angevin sont présentes pour la toute première fois en all over sur tout le maillot, manches incluses. La tunique laisse également apparaitre des touches de doré afin de continuer à célébrer le centenaire du club. On retrouve cette couleur sur le col, le logo Omini poitrine, ainsi que l’emblématique banda disposée sur les flancs. Enfin, l’inscription #LAFORCEDUSCO s’insère discrètement au dos du col, comme un clin d’œil à l’identité du club. »

La suite après cette publicité

Et si le maillot domicile conserve les codes couleurs traditionnels du SCO, la tunique extérieure sera presque toute blanche. « Coté tenue extérieure, les bandes disparaissent pour laisser place à un maillot presque entièrement blanc. Les manches et les épaules dévoilent un motif inspiré de la résille du centre d’entrainement de La Baumette. Une banda noire s’affiche également le long des côtes. Enfin, on retrouve l’inscription #LAFORCEDUSCO au dos d’un col semi-ouvert noir et blanc », peut-on lire sur le communiqué.