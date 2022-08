Le coup de pression de Memphis Depay au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Après 4 ans et demi à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay n'attendait que ça : retrouver l'élite du football européen. Alors quand le FC Barcelone est venu taper à sa porte, avec en argument la présence de son compatriote Ronald Koeman sur le banc de touche, toutes les conditions étaient réunies.

Mais la suite s'est avérée cruelle pour l'attaquant néerlandais. Résultats décevants, Koeman remplacé par Xavi et une perte immédiate d'influence. L'arrivée de Xavi et la volonté du président Joan Laporta de lui donner une équipe à sa mesure ont vite fait de Depay un homme du passé, après même pas un an passé en Catalogne. C'est le message que les dirigeants lui ont adressé, en le poussant à accepter les offres cet été.

Depay aurait demandé sa liberté

D'abord réticent à quitter le club et désireux de se battre pour une place malgré l'arrivée de nombreux joueurs offensifs majeurs (Lewandowski, Raphinha), Depay a visiblement changé d'avis comme nous vous le relations hier soir. Mais voilà, il n'est pas non plus décidé à se laisser totalement faire. Comme l'explique Sport, Memphis Depay veut bien quitter le Barça à condition que le club catalan le libère de son contrat, lui permettant ainsi de négocier à son avantage avec son futur club.

Il faut se rappeler que Depay avait consenti à de gros efforts financiers pour rallier le Barça. Voyant comme il est poussé dehors malgré tout cela, il ne fera pas de cadeau et souhaite récupérer le manque à gagner en signant une résiliation de contrat. Cela forcerait le Barça à lui payer une partie (à négocier) de son contrat jusqu'en 2023, et cela n'offrirait au final aucune indemnité de transfert au club catalan. La Juventus est à l'affût, que ce soit pour le récupérer gratuitement ou sous la forme d'un prêt.