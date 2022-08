FC Barcelone : nouveau rebondissement dans le dossier Memphis Depay

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone poursuit son dégraissage. Aujourd'hui, c'est Oscar Mingueza qui s'est en allé pour signer en faveur du Celta. Le défenseur imite ses anciens coéquipiers comme Philippe Coutinho, Francisco Trincão ou encore Clément Lenglet, partis définitivement ou temporairement. D'autres pourraient suivre comme Martin Braithwaite ou encore Samuel Umtiti. Un cas est tout de même un peu plus épineux pour la direction. Il s'agit de Memphis Depay.

Longtemps, Laporta et son équipe ont hésité avec l'avant-centre néerlandais. Le Barça souhaitait le conserver, puis le vendre, surtout après les renforts de Robert Lewandowski et l'officialisation de la prolongation d'Ousmane Dembélé. L'ancien Lyonnais est descendu dans la hiérarchie, malgré une première saison plutôt convaincante. Il est aussi un moyen pour son club de renflouer ses caisses avec une vente.

Depay s'est fait une raison

L'an prochain, il sera trop tard, le joueur étant en fin de contrat dans un an. Jusque-là, Depay n'était pas vraiment de cet avis. Il considère avoir fait de nombreux efforts pour venir en Catalogne, comme baisser son salaire et ne voulait pas entendre parler d'un départ. «Même si six attaquants viennent, je continuerai», affirmait-il auprès de ses coéquipiers. Il semblerait que la donne ait changé, comme en atteste l'information sortie par Mundo Deportivo.

L'international oranje (80 sélections, 42 buts) se serait fait une raison et accepterait finalement d'être vendu dès maintenant, conscient du peu de temps de jeu que Xavi a à lui offrir. En plus de cela, quelques courtisans plutôt prestigieux sont intéressés, notamment la Juventus, piste la plus chaude actuellement. Un départ de Depay permettrait au FC Barcelone de récupérer 20 M€, prix fixé pour l'attaquant, et de donner le 9 à Lewandowski.