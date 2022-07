Mercato : Memphis Depay prévient le FC Barcelone

La suite après cette publicité

En difficultés financières ces 12 derniers mois, le FC Barcelone a désormais ses comptes dans le vert, malgré une dette toujours colossale. Entre les différents transferts de Coutinho et Jutglà, plus la vente d'une partie de ses droits TV, le club espagnol peut revenir sur le devant de la scène et dépenser de grosses sommes. On l'a vu avec les arrivées de Koundé, Raphinha et de Lewandowski notamment.

Reste que pour renflouer ses caisses, les Blaugranas ont également besoin de vendre. Frenkie de Jong, probablement le joueur le moins indispensable parmi les joueurs les plus bankables de l'effectif, devrait finalement rester. Il veut évoluer sous les ordres de Xavi et n'est surtout pas intéressé à l'idée de rejoindre un Manchester United sans Ligue des Champions. Pour récupérer de l'argent, il va falloir penser à un autre joueur.

Depay : «même si six attaquants viennent, je continuerai»

Quelqu'un comme Memphis Depay (28 ans) par exemple. Le Barça a longtemps hésité avec lui avant de se faire une raison. Il veut s'en séparer, surtout depuis l'arrivée de Lewandowski. Les places sont chères devant et le Néerlandais part de bas dans la hiérarchie. En plus de cela, il a quelques courtisans intéressés à l'idée de le faire venir. On pense notamment à Tottenham, qui dispose des moyens nécessaires pour le transférer.

Sauf que ce n’est pas du tout le plan de l'attaquant, lequel a affirmé, selon Sport, à ses coéquipiers dans le vestiaire «même si six attaquants viennent, je continuerai.» Depay ne comprend pas la position du club qui l'a fait venir il y a un an. Lui-même a réalisé d'importants efforts financiers et il s'estime lésé. Le journal catalan va même plus loin, révélant qu'une résiliation à l'amiable est possible pour lui permettre de retrouver facilement un grand club dès cet été.