Barça : Abde Ez, priorité du Bayer Leverkusen

Après s’être révélé la saison dernière du côté du FC Barcelone, Abde Ez a été prêté du côté d’Osasuna cette saison. La direction barcelonaise estimait que le joueur devait enchaîner les matches pour poursuivre sa progression et revenir ainsi prêt au Barça dans un an. Prêté sans option d’achat, le Marocain a rapidement montré tout son potentiel dans sa nouvelle formation, enchaînant les titularisations. Résultat, après 31 matches cette saison, le natif de Beni Mellal a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives.

Des performances très intéressantes même si parfois inconstantes et qui ont été suivies par Xavi. Le coach du Barça avait récemment expliqué suivre avec attention les performances de son joueur du côté d’Osasuna. « Il profite au maximum de son prêt, il fait la différence et nous sommes très contents de lui. Au Barça, il faut des joueurs de ce niveau. Quand il reviendra, nous déciderons. Mais Abde peut être important pour nous » confiait-il en conférence de presse. Avec la volonté de tenter le retour de Lionel Messi, le Barça qui a aussi et surtout de gros soucis financiers depuis quelques années, doit vendre des joueurs pour renflouer les caisses.

Le Bayer Leverkusen en a fait sa priorité

Avec sa belle saison, son profil d’ailier percutant et son jeune âge (21 ans), Abde Ez coche toutes les cases du joueur avec une valeur marchande intéressante. Selon nos informations, si le Barça veut tout de même tenter de conserver son joueur, l’international marocain a une belle cote sur le marché et les clubs intéressés ne manqueront pas cet été. Abde Ez est d’ailleurs la priorité du Bayer Leverkusen pour se renforcer en attaque lors du prochain mercato. La formation allemande, entraînée par Xabi Alonso, apprécie beaucoup le profil percutant du joueur et aimerait le voir s’exprimer en Bundesliga.

Le Bayer Leverkusen sait aussi qu’il devra pallier au départ d’un de ses offensifs. Moussa Diaby et Amine Adli ont un bon de sortie en cas de belles offres. Dans ce sens, la direction cherche déjà à cibler des remplaçants potentiels et il ne serait pas étonnant d’en voir un partir. Abde Ez est tout en haut de la liste. Mais ce dossier ne sera pas simple à gérer pour le Bayer qui va devoir batailler avec plusieurs autres clubs et avec un Barça conscient que son joueur, s’il doit partir, peut rapporter gros. À suivre.