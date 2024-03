Un champion du monde argentin veut faire les JO en France

Javier Mascherano aura du grain à moudre lors des trois prochains mois. Alors que son équipe a officiellement validé son billet pour le tournoi olympique de Paris 2024 après sa victoire face au Brésil en février (0-1), l’identité des joueurs qui composeront sa liste pour l’échéance reste encore très incertaine. Comme le rapporte le média argentin TyC Sports ce mercredi, l’ancien joueur du Barça a déjà dû se confronter au refus de certains clubs, pas emballés par l’idée de céder leurs joueurs pour un tournoi non-inscrit dans le calendrier FIFA.

Pour l’heure, rien n’indique qu’Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte ou Enzo Fernández répondront donc à l’appel de Paris malgré leur éligibilité. En revanche, la donne pourrait différer pour un doyen de l’Albiceleste : Nicolas Otamendi (36 ans). Champion du monde avec l’Argentine au Qatar, le défenseur de Benfica a manifesté son désir de participer au tournoi en France, où il pourrait ainsi retrouver Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud, cités pour occuper les trois places de joker de l’équipe de Thierry Henry. «Tout ce qui concerne l’équipe nationale argentine, on veut y participer. Évidemment, ce tournoi en France m’excite, me motive et je n’ai jamais eu l’occasion de jouer dans l’équipe de jeunes de l’équipe nationale. Le faire en tant que joker serait un rêve», a-t-il reconnu sur DSports.