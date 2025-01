Benfica, PSG : l’infernal déclin de Renato Sanches

Où est passé Renato Sanches ? Ce joueur génial et talentueux qui avait l’Europe et le monde à ses pieds après un bel Euro 2016. Sacré Golden Boy la même année, le Portugais avait également rejoint le Bayern Munich pour franchir un cap au plus haut niveau après des débuts prometteurs sous le maillot de Benfica. Mais en Bavière, le natif d’Amadora n’a pas convaincu. Envoyé en prêt à Swansea, il a ensuite filé à Lille en 2019. Un club où il a repris le fil de sa carrière avant de rejoindre le PSG, avec l’aide de Luis Campos et de son agent Jorge Mendes. Mais son expérience dans la capitale n’a pas été une franche réussite. Utilisé à 27 reprises toutes compétitions confondues (2 buts), il a été envoyé en prêt à l’AS Roma la saison dernière.

Mais là encore, ça a été un échec, notamment en raison des nombreuses blessures. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il a été touché à 7 reprises, manquant ainsi 27 rencontres et 139 jours de compétitions. Déçue, la Louve, qui ne l’a fait jouer que 12 fois (1 but), l’a renvoyée à Paris. Une ville où il avait déjà pris ses habitudes à l’infirmerie la saison précédente puisqu’il avait eu 5 blessures. Mais les pensionnaires du Parc des Princes souhaitaient qu’il s’en aille de nouveau lors du dernier mercato d’été. Une mission tout sauf simple. Malgré ses qualités, le Portguais traîne une réputation de joueur fragile, lui qui a été souvent trahi par son corps. Cela n’a pas effrayé Benfica, qui l’a rapatrié.

Sa troisième blessure de la saison

«Formé au Sport Lisboa et à Benfica, le milieu de terrain Renato Sanches, 26 ans, revient chez lui pour porter à nouveau le maillot des Aigles et renforcer l’équipe de football professionnel lors de la saison 2024/25, prêté par le club français du PSG. L’accord comprend une option d’achat (de 10 M€, ndlr)», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Motivé, Renato Sanches comptait sur son retour à Lisbonne pour se relancer. Sur le banc face à Casa Pia le 17 août en championnat, il a joué 19 minutes face à Estrela Amadora (24 août) et 45 contre Moreirense (30 août). Mais il a rapidement fait un crochet par l’infirmerie. Touché à l’ischios, il a été absent entre le 10 septembre et le 13 octobre (5 matches manqués, 33 jours d’absence).

Une fois remis, il a participé à 6 rencontres toutes compétitions confondues avant de se blesser. Il a ainsi manqué 44 jours de compétitions entre le 20 novembre et le 3 janvier, en raison d’un pépin musculaire (9 matches manqués, 44 jours d’absence). Par la suite, il a joué 23 minutes face à Braga en championnat le 4 janvier, puis en Coupe de la Ligue (25 minutes, 8 janvier). Trois jours plus tard, le 11 janvier, il a été 7 minutes sur le pré face au Sporting CP lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Il avait d’ailleurs transformé un pénalty lors de la séance de tirs au but remportée 7 à 8. Mais lundi, Benfica a annoncé que son joueur souffre d’une lésion musculaire à la cuisse droite. Un nouveau coup de massue sur la tête de Renato Sanches.

Renato Sanches est dépité

Si l’écurie portugaise n’a pas donné de durée d’absence, les médias lusitaniens parlent de 6 à 8 semaines d’absence. A Bola précise qu’il va effectuer le début de ses soins et de sa rééducation dans une clinique spécialisée à Madrid. Forcément, son cas fait parler au Portugal. A Bola écrit à son sujet : «mauvaise nouvelle à la Luz et encore avec le nom de Renato Sanches dans le lot. Le milieu de terrain de 27 ans est revenu sur la liste des clients du service médical de Benfica, en raison d’une blessure musculaire à la cuisse droite. (…) C’est la troisième fois que Renato Sanches s’arrête pour cause de blessure depuis qu’il a signé à Benfica, le club où il a été formé et dans lequel il est revenu dans l’espoir de relancer une carrière marquée justement par les blessures.»

De son côté, O Jogo a parlé d’un joueur touché mentalement. «D’après ce que nous avons découvert, le nouveau problème musculaire a laissé l’international portugais dévasté, non seulement à cause de la perspective d’une nouvelle pause, mais surtout parce qu’il se sentait bien et croyait que, progressivement, il pourrait jouer un rôle plus important dans l’équipe et l’aider à se battre pour les prochains objectifs. Le titre du match d’aujourd’hui, à Faro, par exemple, était dans les plans du joueur qui, pour éviter les commentaires non filtrés, a décidé de suspendre ses réseaux sociaux.» En effet, il a fermé son compte Instagram, où il est habituellement actif. Les saisons se suivent et se ressemblent pour le malheureux Renato Sanches.