Dayot Upamecano investit dans la start-up française KEYENA

Dayot Upamecano est vraiment tout-terrain. En effet, le jeune homme de 25 ans mène une brillante carrière sous les maillots du Bayern Munich et de l’équipe de France. Mais le footballeur est également investi dans d’autres projets en parallèle, dont un qui lui tient particulièrement à cœur. En effet, il a décidé d’investir au sein de la start-up française KEYENA. Plus qu’un simple apport financier, c’est un projet humain basé sur une solide amitié avec Coralie Gassama, créatrice des premières sur-semelles de protection pour pointes d’athlétisme en 2021 (Key One). Tous les deux ont plusieurs points communs.

Outre la pratique d’un sport de haut niveau, puisque la jeune femme de 26 ans était considérée comme la future étoile du 400 mètres haies elle qui a été plusieurs fois membre de l’équipe de France jeune (championne de France cadette, médaillée de bronze européenne et finaliste olympique junior); ils sont tous les deux originaires d’Evreux. Une ville où Upamecano est né en tant que footballeur. C’est d’ailleurs grâce à Ibrahima-solo Gassama, ancien footballeur que le défenseur a rejoint les rangs de l’Évreux Football Club (EFC). De quoi les lier à jamais. Désormais associés, Coralie Gassama et Dayot Upamecano veulent propulser KEYENA vers de nouveaux sommets. Une marque qui permet de répondre aux besoins des athlètes (plus de 2200 athlètes en portent en France et à l’international) et qui attire à présent d’autres sportifs souhaitant trouver un produit pouvant protéger leurs chaussures. Le marché du cyclisme sur route leur tend les bras. Unis pour ce nouveau challenge, Coralie Gassama et Dayot Upamecano veulent révolutionner le secteur.