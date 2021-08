Rennes-Lens : la réaction de Bruno Génésio

Accroché par le Racing Club de Lens (1-1) lors de la première journée de Ligue 1, Bruno Génésio, le coach rennais s'est exprimé à l'issue de la rencontre. Si l'ancien entraineur de l'OL regrette un manque d'efficacité des siens aux abords de la surface adverse, il s'est montré globalement satisfait de la première sortie de ses joueurs.

«On a dominé la première période. Dans le deuxième acte, on a été moins bien, plus gênés, moins dynamiques dans les sorties de balle, moins bons dans le pressing. Après le but, on a continué à jouer, mais face à un bloc lensois à cinq, si on avait viré en tête à la pause, on aurait sans doute eu plus d'espaces. J'attendais qu'on reste sur la dynamique de la première période...». Soulignant également la très belle performance de la nouvelle recrue Sulemana qui a été «structuré même sur le plan défensif», il a finalement reconnu que c'était «une première très encourageante.» Au-delà du résultat, Génésio s'est dit «excité» à l'idée d'une possible arrivée de Lionel Messi dans le championnat de France.