Le Stade de Reims prolonge son partenariat avec le FC Paços de Ferreira !

En début de saison, le Stade de Reims avait décidé de nouer un partenariat avec le FC Paços de Ferreira, club de D1 portugaise. Un partenariat qui avait pour but de « tisser des échanges sportifs et confronter des visions de club pour grandir ensemble ». Ce mercredi, le club français a officialisé la prolongation de cet accord. Les deux clubs prolongent leur partenariat jusqu’en 2024.

« Le partenariat avec le FC Paços de Ferreira est un accord stratégique qu’il ne faut absolument pas banaliser. On parle de l’actuel 5e d’un championnat qui a démontré toute sa compétitivité à l’échelle continentale. Le FCPF investit sans cesse dans ses infrastructures, lesquelles se situent aujourd’hui dans le Top 5 du pays. C’est un club très ambitieux qui a déjà un passé européen et commence à entrevoir un futur sur cette scène continentale... On souhaite une belle fin de saison à nos amis et une chose est sure, d'ici à quelques semaines, l’axe SDR-FCPF va prendre beaucoup d’ampleur... », a ainsi déclaré Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims.