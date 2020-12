PSG : Thomas Tuchel encense son capitaine Marquinhos

Fidèle soldat du Paris Saint-Germain depuis 2013, Marquinhos est devenu l'un des joueurs préférés des supporters parisiens. Très solide en défense, le Brésilien de 26 ans répond très souvent présent que ce soit en Ligue 1 ou dans les grands matches comme en Ligue des Champions. Mercredi soir à Old Trafford, contre Manchester United, le défenseur central et capitaine du Paris SG a encore rendu une belle copie, lui qui a même marqué le second but des siens. Des performances intéressantes qui font forcément plaisir à Thomas Tuchel, qui a fait l'éloge de son numéro 5 en conférence de presse avant le déplacement à Montpellier (ce samedi à 21h).

«Pour moi, il n'y a pas de grandes différences, j’étais très proche de Thiago, toujours d’ailleurs. Je suis très proche de Marquinhos, il est très ouvert, humble, très agréable dans les discussions, très honnête, très émotionnel, moi aussi. Ça fait plaisir de toujours parler avec lui, l’entraîner est un cadeau, il a vraiment tout pour être un des meilleurs joueurs du monde sur les deux postes, défenseur et n° 6. C’est un plaisir parce que je peux observer sa qualité à chaque entraînement, comme avec Thiago Silva, toujours les premiers, toujours envie de gagner les petits jeux, qui prend toujours ses responsabilités. Il a les qualités d’un leader. Il ne prend pas la parole comme Thiago, il est un peu plus calme, mais il est un leader par l’exemple, c’est la meilleure des choses», a lâché le coach allemand.