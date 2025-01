ASSE : Léo Pétrot souligne la patte Horneland malgré la défaite à Paris

Défaite oui, mais avec du mieux. L’AS Saint-Etienne a montré un très bon visage face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir en Ligue 1 malgré le revers (2-1). Avec de bonnes intentions offensives et surtout tactiques, les Verts commencent à accumuler une belle base de travail pour espérer se maintenir sous la houlette du nouvel entraîneur Eirik Horneland. Le défenseur Léo Pétrot l’a d’ailleurs très justement souligné au micro de DAZN après le coup de sifflet final :

«Quand on est compétiteur, qu’on perd et qu’on ne prend pas de points dans la situation où on est, on est forcément très déçus et frustrés. On sait qu’on a joué la meilleure équipe du championnat, qu’on est venus chez eux, il y a de très grosses individualités en face. On a respecté notre plan de jeu. On a voulu jouer avec nos intentions. On l’a bien fait parfois. Ils ont réussi à sortir parce qu’il y a de très bons joueurs en face. Cela donne une première mi-temps où tactiquement on a eu des problèmes quand ils arrivaient à sortir sur les côtés et à faire un renversement de jeu. Il y a eu beaucoup de deux contre un. Ils se projetaient vite. On a mieux réglé ça en seconde mi-temps. Cela a donné une fin de match avec ce score et plus d’animation. Mais on est frustrés de ne pas prendre de points. On est tous sur la même longueur d’ondes. Le coach amène beaucoup d’intensité. On croit tous à ce projet là. On met tout en œuvre pour le réussir»