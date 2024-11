LdC, Juventus : Thiago Motta convoque seulement 14 joueurs !

Le dernier entraînement de la Juventus a eu lieu ce mardi, avant de jouer la 5ème journée de Ligue des Champions face à Aston Villa, sur la pelouse du Villa Park. L’équipe de Thiago Motta s’est réunie aujourd’hui au centre de Continassa pour faire le point et ainsi donner les ultimes consignes à un groupe largement décimé. En effet, l’entraîneur italien a convoqué seulement 14 joueurs de champ pour faire le voyage à Birmingham. Une troupe très restreinte qui sera accompagnée de trois gardiens avec Mattia Perin, Michele Di Gregorio et Carlo Pinsoglio. On retrouve notamment Federico Gatti, Danilo, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Nicolò Savona, le jeune Jonas Rouhi en défense, mais aussi Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Khéphren Thuram et Nicolò Fagioli au milieu, tandis que Francisco Conceição, Kenan Yildiz, Timothy Weah et Samuel Mbangula complètent les lignes offensives.

Aston Villa est huitième au classement et revient après trois succès et une défaite : l’équipe d’Emery compte 9 points, soit deux de plus que les Bianconeri. En effet, Teun Koopmeiners et ses coéquipiers ont gagné contre le PSV et Leipzig, ont fait match nul contre Lille et ont perdu contre Stuttgart. Ne s’étant pas entraînés avec le groupe, Dusan Vlahovic et Weston McKennie n’ont pas été inclus dans la liste des joueurs appelés pour cette rencontre de Ligue des Champions. En plus d’eux, les absents de longue durée comme Vasilije Adžić, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, Arkadiusz Milik et Juan Cabal sont toujours mis de côté.