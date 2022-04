Ligue des Champions : la revanche d'Unai Emery

Villarreal a réalisé un nouvel exploit. Après avoir sorti la Juventus au tour précédent (1-1, 3-0), le club espagnol a cette fois éliminé le Bayern Munich contre toute attente (1-0, 1-1), préservant le succès précieux mais ô combien mérité du match aller. L'arrogance allemande avant le retour aura finalement eu l'effet escompté inverse. Les troupes d'Unai Emery étaient plus motivées que jamais et tout le monde reconnaît aujourd'hui le mérite de l'entraîneur basque.

«Dans ces compétitions, j'ai eu moins de parcours en Ligue des champions, mais plus en Ligue Europa, et ce que je retiens de mon expérience, c'est que si vous voulez faire quelque chose, vous devez vaincre les grandes équipes sur votre chemin», avance celui qui a remporté 4 fois la C3 (trois avec le Séville FC et une l'an passé avec Villarreal). Après avoir dominé le Bayern la semaine passée, il a réussi son coup tactique hier soir à l'Allianz Arena, attendant patiemment le bon moment pour frapper.

Emery n'a pas de star à disposition à Villarreal

Pourtant, avant cette double confrontation, on ne donnait pas cher de sa peau face à l'un des grands favoris de la compétition. «Le tirage au sort est toujours important parce que, bien souvent, des équipes ne peuvent pas surmonter ces obstacles. Mais pour faire quelque chose, vous devez battre des équipes qui sont favorites ou des équipes qui sont meilleures que vous en théorie ou qui ont plus de chances de bien faire. Donc, avec la Juventus, nous avons franchi une étape et cela a réaffirmé nos capacités, notre conviction et notre confiance. »

Pour la première fois de sa carrière, Emery s'est qualifié en demi-finale de la C1. Pas avec Arsenal, ni avec le PSG mais bien avec Villarreal, qui revient dans le dernier carré depuis son unique passage lors de la saison 2005/2006. Cette fois pas de star comme Neymar, Mbappé, Özil ou autre Aubameyang mais d'excellents joueurs de ballon comme Moreno, Danjuma, Lo Celso ou encore Chukwueze qu'il parvient à faire jouer en équipe pour déjouer tous les pronostics. Emery tient sa revanche sur le passé.