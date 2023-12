OM : la réaction à chaud d’Amine Harit

L’OM a fini l’année 2023 par un match nul sur la pelouse de Montpellier. Mais il a surtout fini sur les rotules, comme l’a exposé Amine Harit à la fin de la rencontre, au micro d’Amazon Prime.

« On a mis un peu de temps à se mettre dedans. On n’a pas été juste dans les 30 derniers mètres. Il y a énormément de fatigue aussi. On finit un cycle difficile, qui nous a pris beaucoup d’énergie. C’est clair, on a énormément joué ces derniers temps, et on a eu quelques blessés et tout le monde n’a pas pu récupérer comme il le faut. Mais c’était important de ne pas perdre. C’est le moment d’aller se reposer », a lancé l’international marocain.