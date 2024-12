ASSE - OM : les notes du match

Il ne faisait pas plus de 3°C ce soir à Saint-Etienne, mais l’Olympique de Marseille a bien mis le feu au Chaudron. La première action de la partie a d’abord été du côté stéphanois. Les Verts récupéraient le ballon sur le côté gauche et accéléraient le jeu. Zuriko Davitashvili trompait la vigilance d’un défenseur et tentait une frappe à mi-distance vers le centre du but, mais Geronimo Rulli était bien placé et se repoussait facilement le ballon (3e). Mais l’OM est revenu rapidement dans le match et en se montrant nettement plus dominateur. Les Olympiens ouvraient ainsi logiquement le score à Saint-Étienne. Cornud couvrait Rabiot, qui était parfaitement servi par le petit piqué de Maupay en une touche. Son enchaînement n’a laissé aucune chance à Larsonneur (17e, 0-1). L’international français s’offrait ainsi son premier but de la saison sous les couleurs de son nouveau club en Ligue 1. Par la suite, Quentin Merlin s’est montré à son tour dangereux dans la surface adverse. Le défenseur envoyait un ballon puissant au second poteau. Le portier stéphanois a réalisé un superbe arrêt pour se défaire de la frappe (28e). Toujours à l’initiative, l’OM s’est vu accorder un joli coup-franc en fin de première période. Le tir de Murillo était cependant trop imprécis pour inquiéter Larsonneur (45e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 29 14 +14 9 2 3 31 17 16 ASSE 13 14 -21 4 1 9 11 32

Au retour des vestiaires, Marseille a vite retrouvé sa maîtrise dans le jeu à l’image de la première période. Il a fallu malgré tout attendre l’heure de jeu pour voir les hommes de Roberto de Zerbi doubler la mise. Après une faute logique, les Phocéens se voyaient accorder un pénalty. Greenwood s’élançait et frappait son penalty du droit, mais le portier des Verts anticipait et le repoussait. Il ne pouvait cependant rien faire pour empêcher l’attaquant de continuer l’action et de propulser son ballon dans une cage vide (65e, 0-2). A l’issue de la rencontre, Marseille reprend l’avantage sur l’AS Monaco grâce à sa victoire et pointe à la 2e place au classement avec 29 points. Les Phocéens se retrouvent à cinq longueurs du PSG, leader. A l’opposé, Saint-Etienne continue sa mauvaise série et se retrouve dans la zone rouge. Le club est actuellement 16e avec 13 points et devra relever la tête face à Toulouse la semaine prochaine.

L’homme du match : Adrien Rabiot (8) : le Duc est de retour au premier plan. Déjà éblouissant lors de la victoire contre le RC Lens, l’ancien milieu de terrain de la Juve a prouvé, ce dimanche soir, qu’il était revenu à son meilleur niveau. Régulièrement trouvé par ses partenaires, il a fait vivre un enfer au bloc stéphanois en cassant des lignes et en se glissant dans les espaces libres. Servi par Maupay, il ouvrait le score d’une belle reprise de volée à la limite du hors-jeu (17e). Tout proche du break dans la foulée (20e), il était encore contré par Batubinsika aux abords de la surface des Verts (27e). Indispensable pour l’OM (7 ballons récupérés), il poursuivait sur sa lancée au retour des vestiaires malgré un impact offensif moins évident.

Saint-Etienne

- Larsonneur (6) : Olivier Dall’Oglio peut remercier son gardien, car sans lui, l’addition aurait pu être très salée. Certes, il encaisse le but d’Adrien Rabiot (17e, 0-1), mais ses défenseurs ont été trop laxistes sur Maupay et pas assez attentifs sur leur alignement. En première période, il boxe le corner de Greenwood (11e) et repousse la reprise de Merlin (28e). En seconde mi-temps, il intervient devant Maupay et détourne le nouveau tir de Greenwood (49e). Il remporte son duel sur penalty face à l’Anglais, avant que le Marseillais se rattrape (65e, 0-2).

- Appiah (3) : il a facilité le travail à Quentin Merlin. Le joueur de 32 ans, masqué, a été en difficulté face à l’activité du latéral gauche offensif marseillais. Offensivement, excepté son renversement pour Davitashvili en début de match, il a été inexistant. Une prestation ratée.

- Batubinsika (3,5) : comme souvent face à un attaquant mobile, l’international congolais a manqué de tranchant. Les déplacements de Neal Maupay lui ont posé des problèmes à lui, mais aussi à Abdelhamid. En revanche, il aura été très propre dans ses transmissions, sur les ressortis de balles stéphanoises.

- Abdelhamid (4) : le Marocain n’a pas été le défenseur stéphanois qui a réalisé la plus mauvaise prestation. Si les déplacements de Maupay ne lui ont pas rendu le match facile, il s’en est bien tiré en réalisant quelques bonnes interventions dans sa propre surface. En revanche, cela a été plus difficile quand il a fallu porter le ballon vers l’avant.

- Pétrot (2,5) : soirée compliquée pour le joueur formé à Saint-Étienne. Entre ses dégagements hasardeux et ses interventions peu rassurantes, il n’a pas dégagé énormément de confiance. Ses multiples pertes de balles n’ont pas non plus aidé ses coéquipiers. Il provoque notamment le 8e penalty contre son équipe depuis l’entame de la saison, en fauchant Greenwood dans la surface.

- Cornud (2) : c’est pour des affiches comme ça qu’il a été recruté cet été. Pourtant, l’expérimenté latéral gauche n’aura été d’aucune utilité dans son couloir gauche. Excepté pour couvrir Adrien Rabiot sur l’ouverture du score marseillaise et pour faciliter le travail à Luis Henrique et à Mason Greenwood. Remplacé par Ibrahim Sissoko (66e), qui a laissé exploser sa rage en fin de rencontre et qui a écopé d’un carton jaune.

- Bouchouari (3,5) : l’idée de Dall’Oglio de l’exiler à droite en première période n’aura pas servi à grand-chose, à part à le mettre dans de mauvaises dispositions. Mais même dans une position plus axiale, il n’aura pas eu l’influence escomptée. Dans le pressing ou dans la combativité, il n’a pas existé.

- Ekwah (3) : nonchalant, il a peiné à faire les efforts défensifs lorsque l’OM repartait de l’avant. Lorsque les visiteurs sont passés par l’axe, il ne s’est pas opposé à eux pour les contrer, les laissant, à chaque reprise, transpercer le milieu du terrain. À noter également son nombre trop important de ballons perdus (10). Remplacé par Florian Tardieu (89e).

- Mouton (3) : tout comme Ekwah, il a passé une soirée cauchemardesque face aux Marseillais. Sur le but de Rabiot, il lâche son marquage sur l’international français, qui peut se glisser tranquillement dans son dos. Sur les 44 ballons qu’il a touchés durant la rencontre, il en a perdu 14, preuve de sa qualité technique défaillante et de son faible apport sur le terrain. Remplacé par Mathis Amougou (75e).

- Davitashvili (4) : que ferait l’AS Saint-Étienne sans lui en attaque ? À chaque prise de balle, à chaque accélération, il donne l’impression que le danger provient de lui. Dès son tout premier ballon, il est proche de tromper Rulli, mais l’Argentin repousse sa tentative (3e). S’il n’est pas toujours passé face à Murillo, l’ancien Bordelais lui a donné du fil à retordre, le forçant même à être épaulé pour l’arrêter.

- Stassin (1,5) : à part sa petite déviation en début de rencontre pour Davitashvili sur l’occasion du Géorgien, le Belge aura passé une nouvelle soirée difficile. 10 ballons touchés, un seul dans la surface marseillaise et toujours aucun but pour Sainté. Frustrant… Remplacé par Ayman Aiki (66e), dont la frappe lointaine n’a pas inquiété Rulli.

Olympique de Marseille

- Rulli (6,5) : rapidement décisif sur une frappe de Davitashvili (3e), le dernier rempart de l’OM a finalement vécu un match très tranquille. Profitant de la domination phocéenne, il s’est contenté de bien relancer, tout en communiquant parfaitement avec sa défense. Vigilant pour couper un centre tendu au retour des vestiaires (57e), il a rassuré les siens sur ses rares interventions. Un match très sérieux.

- Merlin (7) : aligné dans un rôle de piston gauche, l’ancien Nantais a fait preuve d’une activité de tous les instants. Solide défensivement, le défenseur marseillais a surtout apporté sur le plan offensif en se projetant à de maintes reprises, à l’image de cette tentative déviée par Batubinsika (10e) ou de cette frappe puissante repoussée par Larsonneur (28e). Un peu moins tranchant au retour des vestiaires, il n’a cependant jamais été inquiété. Une très belle partition. Remplacé par Koum (79e), floqué du numéro 33 et auteur de sa première apparition professionnelle avec l’OM.

- Balerdi (7) : capitaine du soir, le défenseur argentin a vécu une soirée très tranquille. En contrôle, le numéro 5 de l’OM a parfaitement géré les déplacements des offensifs stéphanois et n’a jamais failli. Solide dans les airs, précis dans ses transmissions, il était à l’origine du penalty provoqué par Greenwood en trouvant le Britannique d’une longue transversale précise (64e). Une copie très propre.

- Kondogbia (6,5) : titularisé dans la défense à trois olympiennes, le Centrafricain a rarement été mis à contribution au cours du premier acte. Autoritaire et bien aligné avec ses compagnons de défense, il s’est appliqué à bien orienter le jeu pour lancer les attaques marseillaises. Replacé dans l’entrejeu après l’apparition de Cornelius, il s’est parfaitement adapté.

- Murillo (7) : dans un rôle de troisième défenseur central, le Panaméen a très bien tenu son rang. Irréprochable défensivement, il a parfaitement contrôlé les rares offensives stéphanoises. Auteur d’un coup franc non cadré juste avant la pause (45e), il conservait tout son calme au retour des vestiaires pour contrôler les timides actions offensives de l’ASSE (4 duels remportés sur 4 disputés, 7 ballons récupérés).

- Höjbjerg (7) : pilier essentiel de l’OM depuis le début de la saison, l’international danois a une nouvelle fois brillé au Stade Geoffroy-Guichard. Impérial dans le duel et auteur de plusieurs percées tranchantes, il a constamment déstabilisé les Stéphanois. En leader, il a une nouvelle dicté le rythme, faisant preuve d’une sérénité de tous les instants. La force tranquille.

- Rongier (7,5) : une nouvelle fois aligné dans un rôle de double pivot aux côtés de PEH, l’ancien joueur du FC Nantes a rendu une copie très sérieuse en clôture de cette 14e journée de Ligue 1. Dans les bonnes zones, il a bien quadrillé les intentions de jeu des Verts en récupérant de précieux ballons (6). Solide dans le duel (60% de réussite) et souvent porté vers l’avant, il a permis aux siens de remporter la bataille du milieu, tout en offrant cette liberté à Rabiot. Auteur d’une frappe dangereuse, proche de tromper Larsonneur (49e), il n’a pas calculé ses efforts jusqu’à sa sortie. Remplacé par Wahi (69e), très discret dans les dernières minutes de cette rencontre, excepté deux frappes (79e, 87e).

- Greenwood (8) : d’abord aligné dans une position bien plus axiale, l’ancien joueur de Manchester United a apporté sur le front de l’attaque phocéenne. Après une première frappe repoussée (31e), il a fait parler sa technique pour semer la zizanie dans la défense stéphanoise. Pas toujours en réussite dans le dernier geste, son activité a malgré tout considérablement gêné les troupes d’Olivier Dall’Oglio (6 ballons récupérés). Encore actif après la pause, où il a retrouvé son aile droite, il a mis à mal Cornud et Pétrot avant de provoquer un penalty et de faire le break en le transformant en deux temps (65e). Un énième match plein. Remplacé par Brassier (90+1e).

- Maupay (7,5) : encore préféré à Wahi pour débuter cette rencontre à la pointe de l’attaque marseillaise, le buteur passé par Everton et Brighton a confirmé ses belles dispositions actuelles. Souvent trouvé par ses partenaires, il a brillé dans son jeu dos au but et ses remises astucieuses. Passeur décisif sur l’ouverture du score après une superbe passe piquée (17e), il était repris in-extremis alors qu’il filait seul au but (21e). Un peu plus discret après la pause, il cédait sa place. Remplacé par Cornelius (69e), de retour à la compétition et rigoureux en fin de match.

- Luis Henrique (7) : présent dans un rôle de piston droit, voire ailier droit au regard de la domination olympienne, le Brésilien n’a pas été le plus en vue au cours de la première période. Plutôt discret, il a cependant bien travaillé sur le plan défensif et n’a laissé que peu d’espaces à Davitashvili. Au retour des vestiaires, il s’est rapidement mis en évidence avec un centre tendu en direction de Maupay (49e). Pas étincelant, l’Auriverde aura malgré tout bien travaillé tout en étant juste techniquement. Remplacé par Rowe (90+1e).