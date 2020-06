L'OGC Nice confirme les arrivées de Morgan Schneiderlin et Hassane Kamara

Lié à l'OGC Nice depuis plusieurs jours alors que le club azuréen est déjà tombé d'accord avec Everton, Morgan Schneiderlin (30 ans) devrait rapidement s'engager avec la formation entraînée par Patrick Vieira. Tout comme Hassane Kamara (26 ans), le latéral gauche du Stade de Reims. C'est ce qu'a confirmé Julien Fournier, le directeur du football des Aiglons, au micro d'Europe 1 dimanche : «pour Morgan, il manque une petite signature d’Everton, qui est quand même importante. Ça devrait se faire. Il a passé la visite médicale avec succès. Je pense qu’il devrait s’engager avec nous dès demain (lundi)», a-t-il lâché dans un premier temps, avant de poursuivre.

«Quant à Hassane Kamara, on a effectivement échangé avec Reims, avec qui on a d’excellents rapports. La négociation s’est extrêmement bien passée. Il devrait lui aussi nous rejoindre pour passer la visite médicale demain. Selon toute vraisemblance, cela devrait être deux nouveaux joueurs de l’OGC Nice. L’indemnité de transfert est raisonnable, puisqu’elle oscillera entre 2 et 4 millions d’euros. On n’a pas besoin de dépenser des sommes folles pour se renforcer. Morgan va donner beaucoup de stabilité et apporter du caractère à cette équipe. C’est vraiment l’axe central de notre mercato cet été. C’est le plus difficile». Alors que Nice a déjà recruté Robson Bambu (22 ans) et Flavius Daniliuc (19 ans), Julien Fournier a déclaré qu'un ou deux joueurs pourraient encore débarquer du côté de l'Allianz Riviera dans les prochaines semaines.