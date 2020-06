Nice veut tenter sa chance pour Amine Gouiri et Melvin Bard

Sans temps de jeu ou presque, Amine Gouiri (20 ans) et Melvin Bard (19 ans) vont peut-être quitter l'OL cet été. Les deux joueurs ne manquent pas de prétendant, à commencer par l'OGC Nice. D'après les informations de L'Equipe, une première offre a même été envoyée aux dirigeants lyonnais pour le jeune attaquant, qui est sous contrat jusqu'en 2022.

On ne sait pas encore ce que sera la réponse de Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia. Pour le latéral gauche, lui aussi sous contrat jusqu'en 2022, les Aiglons ont juste fait part de leur intérêt. La concurrence sera rude car Brest, Lorient, Reims et l'Eintracht Francfort sont aussi intéressés.