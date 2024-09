L’ancien président de l’OL Santiago Cucci a été agressé au couteau cet été

L’année dernière, Santiago Cucci a occupé durant quelques mois le poste de président exécutif intérimaire de l’Olympique Lyonnais. Mais il a été très vite remercié. Depuis, il a fait parler de lui au sujet du rachat des Girondins de Bordeaux. Ce mardi, il fait les gros titres pour une autre raison. En effet, Santiago Cucci s’est présenté hier devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne afin de témoigner au sujet d’une agression au couteau subie le 29 juillet dernier.

Ce jour-là, l’homme d’affaires, qui se baladait à vélo à Ascain dans le Pays basque, est intervenu lors d’un accident de la route mêlant deux véhicules. C’est là qu’il a vu un jeune homme de 22 ans, un certain Maxime, frapper une femme. Ce dernier, qui était ivre et drogué, a ensuite sorti un couteau avec une lame de 21 centimètres. C’est à ce moment-là que l’ancien président de l’OL est intervenu, lui qui a réussi à esquiver les coups de couteau grâce à sa maîtrise des arts martiaux selon France Bleu. « J’ai esquivé plusieurs coups, mais je suis très en colère, car personne ne m’a aidé, alors qu’il y avait beaucoup de monde autour de moi », a expliqué l’homme de 53 ans. Mais la justice a rendu son verdict hier puisque Maxime a été condamné à «18 mois de prison ferme plus une révocation d’un sursis pour une autre condamnation entière de 12 mois, soit un total de deux ans et demi.»