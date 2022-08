Barça : le groupe face à Valladolid, avec Jules Koundé

Non-inscrit en Liga pour les deux premières journées de Liga, Jules Koundé (23 ans) apparaît officiellement sur la liste des nouveaux joueurs pour la Liga Santander 2022-23. Il peut maintenant être aligné par Xavi Hernández, à l'occasion de la troisième journée de Championnat, contre Valladolid. L'international français figure d'ailleurs, pour la première fois, dans le groupe catalan avant la rencontre de ce dimanche soir (19h30).

La suite après cette publicité

Mis à part Koundé, tous les joueurs disponibles de la première équipe figurent dans le groupe. Sergio Busquets est absent, pour cause de suspension. Sergiño Dest et Martin Braithwaite, en instance de départ, sont également absents. Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang, également incertains de rester au Barça, sont convoqués.