Le Barça réagit à la banderole nazie des supporters

Le FC Barcelone vient d’être sanctionné par l’UEFA d’une amende de 10 000 euros pour une banderole déployée à Louis-II contre Monaco en Ligue des Champions à l’adresse d’Hansi Flick. Des supporters avaient utilisé une symbolique nazie pour saluer l’entraîneur allemand de 59 ans. Ils ont été interdits de stade. Le technicien a réagi à cette sanction en conférence de presse ce vendredi, saluant la sanction de l’UEFA. «Ils ont donné la bonne réponse. Ce que je peux dire maintenant serait en trop. Je ne pense pas que cela vaut la peine d’ajouter quoi que ce soit. Ce qu’ils ont fait est très bien», salue le coach, remerciant les propos d’Elena Fort la porte-parole du club. Quelques instants plus tard, le Barça a publié un communiqué à ce sujet.

La suite après cette publicité

«Le FC Barcelone communique que l’UEFA a appliqué une amende de 10 000 € et interdit la vente de billets pour un match de Ligue des champions à l’extérieur en raison du comportement raciste de certains supporters lors du match de la première journée disputé par l’équipe première de football masculin au Stade Louis II de Monaco le 19 septembre. Le Club communique qu’il respectera et appliquera cette sanction pour le match de la quatrième journée de l’UEFA Champions League que l’équipe jouera contre le FK Crvena zvezda à Belgrade le 6 novembre. Le FC Barcelona remboursera le prix du billet aux fans qui l’ont déjà acheté. Le FC Barcelone rejette tout type de justification de la violence et, comme l’indiquent les articles 3 et 4 de ses statuts, il s’efforce de protéger et de promouvoir la Déclaration universelle des droits de l’homme contenue dans la Charte internationale des droits de l’homme adoptée par les Nations unies. En outre, étant donné que le comportement des groupes de supporters et des fans lors des matches à domicile (Estadi Olímpic Lluís Companys ou Estadi Johan Cruyff) et à l’extérieur entraîne des sanctions répétées tant au niveau national qu’international, le Club est prêt à renforcer les mesures actuelles et à adopter d’autres initiatives appropriées afin de prévenir de futurs événements et d’appliquer des sanctions aux personnes responsables».