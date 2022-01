Le Stade de Reims réagit aux sanctions de la commission de discipline de la LFP

Réunie mercredi dernier, la Commission de Discipline de la LFP n'a pas épargné les dirigeants du Stade de Reims. Pour leur comportement respectif après le match contre l'Olympique de Marseille du 22 décembre dernier (1-1), Jean-Pierre Caillot et Mathieu Lacour ont ainsi écopé de lourdes sanctions, eux qui avaient notamment manifesté leur mécontentement. Le président rémois a écopé de «six matchs de suspension dont trois matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles», tandis que son directeur général a lui écopé de six matches de suspension fermes.

Ce vendredi, via un communiqué officielle, le club rémois a cependant tenu à réagir aux sanctions et la pilule n'est clairement pas passée. Pointant notamment des erreurs manifestes d'arbitrage face aux Marseillais, le SDR a ainsi adressé un message pour le moins virulent aux instances. «À l’heure où les joueurs, entraîneurs et dirigeants sont sans cesse observés, évalués et jugés, il est incompréhensible que les hommes en noir ne soient pas également l’objet d’une telle attention. En ce sens, il semble urgent d’adopter des réformes visant à faire évoluer cette profession ô combien difficile mais desservie par le mutisme et l’opacité dont elle fait parfois preuve. Pour le bien de la Ligue 1, pour le bien du Football Français», indique notamment le communiqué. Le message est passé...