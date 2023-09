EdF : Olivier Giroud quitte le rassemblement des Bleus

Malgré des premiers examens médicaux rassurants depuis sa sortie sur blessure face à l’Irlande au Parc des Princes en milieu de semaine dernière après avoir été touché une nouvelle fois à la cheville, Olivier Giroud n’a pas voulu prendre de risque avec cette dernière. Alors que l’équipe de France doit affronter l’Allemagne ce mardi à Dortmund lors d’une rencontre amicale, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore a préféré ne pas aggraver son cas en jouant contre la Nationalmannschaft.

En effet, Olivier Giroud a décidé de ne pas prendre de risque afin d’être opérationnel le plus vite possible pour les prochaines échéances de l’AC Milan et ce dès le retour de la trêve internationale. Avec l’entrée en lice du club milanais en Ligue des champions face à Newcastle à San Siro mais également un derby de la Madonnina contre l’Inter et un derby d’Italie contre la Juventus, l’ancien buteur d’Arsenal a même choisi de quitter le rassemblement des Bleus pour retourner en Lombardie.