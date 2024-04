Lazio : Luis Alberto annonce son départ

Arrivé en 2016 en provenance de Liverpool, Luis Alberto s’est érigé au rang des légendes contemporaines de la Lazio Rome. Chez les Biancocelesti, l’Espagnol a tout connu et notamment le retour du club romain en Ligue des Champions en 2020. Au total, 301 matches pour 51 buts et 75 passes décisives. Un bilan plus qu’honorable mais qui ne devrait plus beaucoup bouger. Après [la victoire de la Lazio ce vendredi](Serie A : la Lazio d’Igor Tudor cogne la Salernitana

) face à la Salernitana (4-1), le joueur formé au Barça a en effet annoncé son départ à l’issue de la saison.

«Je quitte la Lazio à la fin de la saison, a déclaré le joueur au micro de DAZN. C’est fini, j’ai déjà demandé la résiliation du contrat et je me sépare. Je ne veux plus recevoir 1€ de la Lazio. Il est temps pour moi de quitter le club.»