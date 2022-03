Match amical : la France arrache la victoire face à la Côte d'Ivoire

C'est dans un stade Vélodrome à guichet fermé que l'équipe de France accueillait la Côte d'Ivoire en amical. Les Bleus, déjà qualifiés, avaient l'occasion de tester de nouveaux joueurs et de gagner encore un peu plus en automatismes. Didier Deschamps décidait de titulariser Olivier Giroud en pointe de l'attaque avec Griezmann et surtout Christopher Nkunku qui fêtait donc sa première sélection. Du côté des Éléphants, la ligne d'attaque avait de quoi impressionner avec Sebastien Haller, Wilfried Zaha et Nicolas Pépé. Et d'ailleurs, c'est ce dernier qui se montrait le plus remuant dans le début de match. Ses qualités de percussion posaient de nombreux problèmes à Lucas et Théo Hernandez. Le joueur d'Arsenal ouvrait presque logiquement le score après avoir enrhumé le défenseur de l'AC Milan. Sa frappe sèche ne laissait aucune chance à Lloris (19e). De quoi réveiller les coéquipiers de Pogba qui égalisaient quelques minutes plus tard. C'est Olivier Giroud, encore et toujours, qui trouvait le chemin des filets d'un coup de tête (1-1, 21e). Mais l'intensité mise par la Côte d'Ivoire gênait considérablement les Bleus.

La deuxième période repartait sur le même rythme avec énormément d'espaces des deux côtés. Les hommes de Patrice Beaumelle continuaient de faire bonne figure. Hugo Lloris repoussait une frappe surpuissante de Serge Aurier (57e). Quelques minutes plus tard, c'est Sangaré qui réalisait une parade monstrueuse devant Griezmann (63). À l'heure de jeu, William Saliba venait aussi remplacer un Varane blessé et fêtait donc sa première sélection avec l'équipe de France dans son stade Vélodrome. Malgré les entrées de Ben Yedder ou encore Guendouzi, le score ne bougeait pas. En fin de rencontre, Didier Deschamps décidait d'offrir également à Jonathan Clauss sa première sélection. Mais dans les dernières secondes, Tchouameni offrait la victoire aux Bleus sur un corner bien tiré par Guendouzi. Un but qui venait récompenser le gros match du milieu monégasque. L'équipe de France aura néanmoins souffert face à la Côte d'Ivoire qui ne participera pas au Mondial 2022 au Qatar.