Guinée, Reims : l’irrésistible ascension de Soumaïla Sylla

Après 56 ans d’attente, la Guinée va faire son retour aux Jeux Olympiques ! Le 9 mai dernier, la sélection africaine U23 et l’Indonésie se disputait le dernier ticket pour l’événement sportif de grande ampleur qui aura lieu cet été à Paris. Dans ce match de barrage disputé au centre national de Clairefontaine et sous les yeux du président de la FIFA Gianni Infantino, le Sily National s’est imposé devant son homologue asiatique sur la plus petite des marges (1-0). Portée par sa jeunesse dorée, la Guinée a également pu s’appuyer sur l’apport de joueurs d’expérience tels que Ilaix Moriba, buteur sur penalty à la 29e minute de jeu, pour s’assurer une deuxième participation historique dans le tournoi olympique et compléter le groupe de la France au sein duquel se trouvaient déjà les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande.

Bien que le défenseur de Getafe ait été le grand artisan de la victoire étriquée des siens devant l’Indonésie, un autre élément a su tirer son épingle du jeu : Soumaïla Sylla. Titularisé dans les cages guinéennes, le portier de 20 ans s’est montré à la hauteur de l’événement pour préserver l’avantage de son équipe. À l’heure où la Tim Garuda haussait son niveau de jeu pour combler son retard, le gardien appartenant au Stade de Reims a sorti le grand jeu en remportant son face-à-face devant l’attaquant Marselino Ferdinan à quelques encablures de la mi-temps. Peu sollicité par les offensifs adverses au retour des vestiaires, le natif d’Ivry-sur-Seine s’est contenté de rassurer les siens sur ses prises de balle tout en exaltant sa qualité de relance au pied.

Des premiers pas réussis avec le Sily National

«C’est une grande fierté d’avoir représenté les couleurs de la Guinée. Je suis très heureux d’avoir contribué à la qualification de mon pays aux Jeux olympiques 2024. Merci à tous pour vos soutiens et vos encouragements», avait exprimé avec une grande joie le principal intéressé sur son compte Instagram, une fois la qualification en poche. Une belle récompense pour Soumaïla Sylla dont la carrière a récemment pris un nouveau tournant. Jusqu’ici, le joueur formé à Reims avait fait étalage de ses qualités sous les couleurs de l’équipe de France. Convoqué à plusieurs reprises chez les U18, U19 et U20 (2 sélections au total), le gardien champenois entendait se frayer un chemin dans le groupe tricolore pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Néanmoins confronté à l’ascension fulgurante de Lucas Chevalier, étincelant avec le LOSC cette saison et désireux de prendre part au tournoi olympique, Soumaïla Sylla a vu la route se barrer devant lui.

Disposant de la nationalité guinéenne de par ses parents, le principal intéressé s’est donc tout naturellement dirigé vers le Sily National en avril dernier. Un pari risqué mais qui s’avère aujourd’hui payant tant le portier de 20 ans semble avoir marquer des points auprès de Kaba Diawara, sélectionneur de l’équipe A et en charge de la Guinée U23 pour les prochains JO. Au sortir d’une prestation remarquée pour sa première titularisation avec la sélection africaine, tout porte à croire qu’il pourrait être renouvelé au poste de numéro 1, d’autant que son coach a indiqué qu’il comptait se concentrer sur la jeunesse pour les prochaines échéances à venir avec en ligne de mire une qualification pour la prochaine Coupe du monde, organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Ceci passera d’abord par un premier test face à l’Algérie le 5 juin prochain, un duel auquel Soumaïla Sylla pourrait prendre part.

Avec Soumaïla Sylla, la relève est-elle assurée à Reims ?

Promis à un bel avenir avec la Guinée U23, Soumaïla Sylla entend se servir de cette expérience en équipe nationale pour confirmer au plus haut niveau en club. Pur produit du centre de formation de Reims, le natif d’Ivry-sur-Seine n’a pas encore fait ses preuves avec l’équipe première en dépit de quelques apparitions lors de l’exercice précédent dans le groupe de Will Still en Ligue 1. Néanmoins, le jeune portier n’en demeure pas moins apprécié par la formation champenoise et a récemment suscité l’intérêt d’autres écuries. Du haut de son 1,91m, le franco-guinéen dispose de plusieurs cordes à son arc.

Gardien très explosif, Sylla se démarque par une certaine lecture de jeu et des prises de décision rapide. Doté d’un très bon sens de l’anticipation aussi bien au sol que dans les airs, le Rémois n’hésite pas à évoluer loin de sa ligne pour contribuer à la construction grâce un jeu au pied plus qu’honorable. Loin d’être insensible aux qualités athlétiques et techniques du joueur de 20 ans, plusieurs clubs, dont Arsenal, sont venus le superviser. Conscient de l’intérêt grandissant autour de son protégé, Reims a pris les devants en lui proposant un nouveau contrat de deux ans avec une année en option. Séduit à l’idée de poursuivre l’aventure dans les Ardennes, le gardien de la réserve rémoise se laisse le temps de la réflexion. Toujours est-il que s’il parvient à poursuivre sur sa lancée, nul doute que Soumaïla Sylla pourrait intégrer la rotation de l’équipe première dans un futur proche. À moins de voler vers de nouveaux horizons ? Affaire à suivre.