FC Barcelone-Rayo Vallecano : les compositions officielles

Ce dimanche soir, le FC Barcelone a l'occasion de conforter sa deuxième place en Liga, avec un match en retard de la 21ème journée face au Rayo Vallecano à jouer. Et, comme annoncé en conférence de presse, Xavi fait peut tourner son équipe type. Ainsi, l'attaque et le milieu sont inchangés par rapport à la victoire de jeudi face à la Real Sociedad (1-0). Touché face au club basque et incertain pour cette rencontre, Dani Alves débute sur le banc et cède sa place à Sergiño Dest. Gerard Piqué est, lui, remplacé par le jeune Eric García.

Du côté de la formation madrilène, trois changements sont réalisés par rapport au succès de milieu de semaine contre l'Espanyol de Barcelone (1-0). Andoni Iraola aligne un 4-2-3-1, dans lequel Randy Nteka, Iván Balliu et Unai López sont titulaires.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Araújo, García, Alba - De Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Aubameyang, Ferran.

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Balliu, Maras, Catena, García - Comesaña, Valentín - Palazón, Unai López, Á. García - Nteka.