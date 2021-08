Coupe de la Ligue anglaise : Arsenal étrille West Brom

Pour son entrée en lice en Coupe de la Ligue anglaise, Arsenal s'est largement imposé 6-0 face à West Bromwich Albion, pensionnaire de Championship. L'attaquant Gunner Pierre-Emerick Aubameyang s'est illustré sur la pelouse des Hawthorns grâce à un triplé inscrit en moins d'une heure (17e, 45e, 62e). Le Gabonais a également bien servi l'ancien Lillois Nicolas Pepe (45e+1). La nouvelle recrue Martin Odegaard s'est montrée décisive en seconde période en délivrant une passe décisive sur le but de Bukayo Saka (50e). Alexandre Lacazette ferme la liste des buteurs grâce à son but en seconde période (69e).

Dans les autres rencontres du soir de ces 32èmes de finale de l'EFL Cup, festival de buts de la part de Southampton, qui s'est imposé 8-0 sur la pelouse de Newport (D4 anglais), avec notamment un triplé de Mohammed El-Younoussi un peu plus tôt dans la soirée. Dans le duel entre équipes de Premier League, Newcastle s'est incliné à domicile face à Burnley aux tirs au but après un score nul et vierge dans le temps réglementaire (0-0, 3-4 aux t.a.b.). L'ailier français Allan Saint-Maximim a raté le premier penalty de la séance.