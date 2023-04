Coupe d’Italie : la Fiorentina assure face à la Cremonese et file en finale

Après la qualification en finale de Coupe d’Italie de l’Inter Milan ce mercredi soir face à la Juventus, la seconde demi-finale avait lieu ce jeudi et elle opposait la Fiorentina à la Cremonese. La Viola s’était tranquillement imposée 2-0 lors du match aller et avait donc déjà un pied en finale. Et il n’y a pas eu de surprise.

Dans un match très peu emballant, les deux équipes se sont quittés sur un triste 0-0 qui qualifie donc la Fiorentina. Les coéquipiers de Jonathan Ikoné ont globalement dominé la rencontre sans pour autant réussir à trouver la faille. De son côté, la Cremonese, malgré un retard à rattraper, n’a pas réussi à emballer la rencontre. La Fiorentina ira donc défier l’Inter le 24 mai prochain.

