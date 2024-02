La FIFA prépare une énorme révolution sur le mercato !

Après un dernier jour bien long, le mercato hivernal a fermé ses portes ce jeudi dans la plupart des grands championnats du monde. Et force est de constater que cette cuvée hivernale a été bien plus calme que sa version estivale. Alors qu’aucune grosse transaction n’a eu lieu cet hiver, plusieurs clubs pourraient avoir connu leur dernier mercato sous le format traditionnel. En effet, comme le note The Telegraph, une énorme réforme pourrait changer la face du marché des transferts.

Lors de la conférence juridique de l’organisation régente du football mondial à Tokyo, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a déclaré qu’il souhaitait mettre en place une réforme pour tout changer : «maintenant plus que jamais, il est fondamental pour nous de parler de ces sujets et d’autres. Par exemple, discuter de la possibilité d’utiliser un algorithme pour estimer la juste valeur des indemnités de transfert afin d’accroître la transparence du système de transfert et d’aider les acteurs du football.»

Un algorithme pour déterminer le prix des transferts

Une innovation qui devrait bel et bien changer la face du mercato telle qu’on la connaît. Alors que plusieurs clubs ont été pointés du doigt pour plusieurs transactions parfois farfelues, la mise en place de ce système permettrait d’avoir plus de visibilité sur la valeur d’un joueur. Cela faciliterait également les négociations entre clubs, car le prix des joueurs serait désormais connu de tous.

Pour le moment, Gianni Infantino n’est pas rentré dans les détails et est resté évasif sur une éventuelle mise en place imminente. Il ne faut toutefois pas encore crier victoire : cet algorithme devra encore rentrer dans les clous du droit à la concurrence en vigueur dans l’Union européenne. Une chose est sûre, si cette réforme est adoptée, le football sera forcément différent.