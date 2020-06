Mourad Boudjellal lâche Toulon et fonce vers l'Athlético Marseille

Pendant de longues semaines, le spectre du rachat du Sc Toulon par Mourad Boudjellal a plané sur la cité varoise. Au final, l'ancien patron du RCT a décidé de jeter l'éponge après avoir transmis deux offres ce week-end. C'est ce qu'annonce [Var-Matin]. (https://www.varmatin.com/football/mourad-boudjellal-jette-leponge-et-abandonne-son-projet-de-reprise-du-sporting-club-de-toulon-519473). Mais s'il se dit «déçu pour Toulon», Boudjellal a reçu une réponse plutôt offensive de la part de l'actionnaire majoritaire actuel du SCT, Claude Joye sur le site officiel du club. « Il nous a alors précisé ne pas vouloir investir d’argent personnel dans le projet Sporting. Peu intéressé par l’association et les équipes jeunes, son souhait était de booster l’image de l’équipe première et de bâtir un projet de Ligue 1 avec le but d’une revente dans 5 ans. (…) Mardi 26 Mai 2020 j’ai été contacté par un des financiers, originaire du Sud-Ouest, qui l’accompagne dans ses projets. Des discussions, beaucoup plus concrètes et constructives, ont ainsi reprises. Il nous confie également devoir faire leur retour à l’Athlético de Marseille ce mercredi 3 juin et devoir régler la situation avant cette date, d’autant plus que Mourad Boudjellal a prévu un article dans l’équipe pour ses 60 ans le vendredi 5 juin », indique-t-il, avant d’ajouter.

« Dans ce contexte, ils nous ont renouvelé samedi 30 mai 2020 leur proposition initiale en modifiant plusieurs points. (…) J’étais cependant prêt à accepter la quasi-totalité de cette proposition dans l’intérêt du club. Dimanche soir 31 mai 2020, nous nous sommes entretenus téléphoniquement avec ce financier sur les derniers points de divergences, jugés d’un commun accord comme minimes. Néanmoins, lundi 1er juin, nouveau rebondissement : ce financier me fait savoir par mail que « Mourad a décidé de partir sur un autre projet » J’avoue que je ne comprends vraiment pas ces changements de positions. Il est compliqué de construire un projet dans ces conditions. Je prends cependant acte de cette décision que je respecte et que je regrette car nous étions d’accord sur tous les sujets essentiels à l’exception du poids que doit avoir la formation dans un projet comme le notre ». Une lettre épicée à laquelle Boudjellal a répondu via Twitter. « La belle offre de rachat est en copie chez monsieur le maire de Toulon. C. Joye la considère comme insultante, selon ses dires puisque moins de 6 M€ (mail en copie aussi) pour le reste tout a été communiqué à l'avocat à part le résultat de la garde à vue du président du Sporting. »