L'ASSE met la main sur Victor Lobry

Libre après une saison solide avec Pau (5 buts et 3 offrandes en 38 matches) Victor Lobry (27 ans) se cherchait un nouveau challenge. Le milieu offensif va finalement rester en Ligue 2 puisqu'il a signé du côté de l'AS Saint-Étienne.

Le joueur formé à Reims et passé par Limoges, Tours, Avranches et Pau a signé pour deux ans comme on peut le voir dans un communiqué : «le joueur de 27 ans arrive dans le Forez où il vient de parapher un contrat qui le lie à l’ASSE jusqu’en 2024.»