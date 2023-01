Nicolò Zaniolo sur les tablettes de l’Atletico de Madrid

Plus engagé dans la moindre coupe d’Europe cette saison, l’Atlético de Madrid prépare déjà son prochain exercice. Et alors que João Félix est plus que jamais sur le départ, le profil de Nicolò Zaniolo plairait fortement à Diego Simeone. Lié à l’AS Rome jusqu’en juin 2024, l’international italien (11 sélections, 2 buts) temporiserait dans les discussions avec son club qui aimerait le voir prolonger, selon les informations du quotidien italien Il Messaggero.

Si l’idée de faire venir l’élégant gaucher à l’issue de son contrat existe, l’Atlético de Madrid devra compter sur une concurrence féroce pour y parvenir. Estimé à 30 M€, Zaniolo est également pisté par le Borussia Dortmud, la Juventus Turin ou encore l’AC Milan, selon la Gazzetta dello Sport.

