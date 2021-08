Le Real Madrid veut se débarrasser de Jovic et Mariano mais...

La suite après cette publicité

Sale temps pour les indésirables. Regardez ce qu'il s'est passé du FC Barcelone, où certains supporters s'en sont pris aux joueurs qui n'ont pas accepté de quitter le club, ce qui a, aussi, contribué à ne pas arranger les affaires de la direction... Il n'y a pas qu'au Barça que les mis à l'écart se complaisent dans leur situation, mauvaise sportivement mais confortable financièrement.

C'est le cas au Real Madrid de Mariano Diaz et Luka Jovic, deux joueurs sur lesquels Zinedine Zidane s'appuyait peu, voire jamais. Qui dit changement d'entraîneur dit souvent nouvelle chance, mais cela ne semble pas s'arranger avec Carlo Ancelotti. Selon Marca, l'entraîneur italien ne compterait pas plus sur les deux attaquants cette saison.

Mariano veut rester

Dès lors, il faut leur trouver une porte de sortie. Comme rapporté par Marca, Luka Jovic, 23 ans et sous contrat jusqu'en 2024, n'est pas contre un départ. Toujours est-il qu'il veut rallier un club intéressant, d'autant que l'Inter Milan a coché son nom, dans sa quête de successeur à Romelu Lukaku.

Cela sera apparemment plus compliqué avec Mariano Diaz, 28 ans et lié jusqu'en 2023 avec la Casa Blanca. En effet, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n'aurait aucune envie de partir, convaincu qu'il saura saisir sa chance quand elle apparaîtra. Obnubilé par le transfert de Mbappé, a priori plutôt dans un an, le Real Madrid doit aussi préparer la place et dégager de la masse salariale, pour ne pas vivre la même situation que le FC Barcelone cet été.