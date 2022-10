PSG : un nouveau système fait pour durer ?

La suite après cette publicité

La semaine passée, Sergio Ramos, contre Reims, écopait d'un carton rouge. Avec la blessure de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier allait se creuser les méninges pour composer sa défense contre l'OM pour le Classique, ce dimanche soir (victoire un but à zéro de Paris). On annonçait ainsi un 4-3-3, d'une part pour esquiver les problèmes de la charnière centrale, mais aussi pour densifier un petit peu le milieu de terrain. Exit donc son 3-5-2 avec deux pistons, Hakimi et Tavares (blessé en ce moment), très haut sur le terrain.

Même si on a vu, ce dimanche soir, par séquences ce fameux 4-3-3 avec le trio Verratti, Vitinha, Ruiz au milieu, le schéma ressemblait beaucoup à un 4-4-2 en losange avec un Neymar en soutien de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Honnêtement, le Paris Saint-Germain, ce dimanche, contre l'OM, a eu beaucoup d'occasions et a pêché dans la finition. Mais ils n'ont pas été très beaux à voir jouer et ont souvent manqué de maîtrise, se contentant malgré leur place de leader en Ligue 1, aux attaques en contre. Bien évidemment, Christophe Galtier a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

Galtier a sondé son vestiaire

« Concernant le changement de système... Ce n'est pas lié à l'absence des uns et des autres. C'était une volonté de faire autre chose. Nos derniers matches ont été poussifs, on avait bien démarré le championnat, mais les adversaires nous ont bien étudiés. On commençait à ronronner, on créait moins. Par rapport à ce que j'avais identifié, il me semblait opportun d'ajouter du monde à l'intérieur du jeu sous la pression de l'OM, qui vient vous chercher, qui fait presque de l'individuel. Dans ma réflexion, je voulais mettre les trois de devant en position préférentielle. J'étais satisfait au début du match même si l'OM nous a posé des problèmes, notamment en utilisant bien largeur. Sur la première demie-heure, quand on a joué simple pour sortir de la pression, on s'est créé des situations favorables. Je suis satisfait de la capacité de mes joueurs à assimiler le système. Quand Dani est sorti, Nordi, est entré et il n'avait jamais vraiment joué dans une défense à 4. je suis satisfait dont les joueurs se sont exprimés malgré une victoire avec un seul but d'écart », a-t-il commenté.

Mais l'ancien coach de Lille et de Nice a été relancé sur le sujet et il était question de savoir si on allait revoir ce système : « non, ce n'est pas lié aux absences. Avec la suspension de Sergio et la blessure de Dani, on commence à être affaibli dans ce secteur. Il est fort probable que l'on continue avec ce système en l'améliorant. On aura des séances pour l'améliorer. Là, on a eu deux séances après Benfica. Une ne m'avait pas donné de satisfaction, mais celle d'hier si. Il y a eu beaucoup d'échanges et de partages avec mes joueurs, il fallait qu'ils soient convaincus. J'ai eu rapidement après la séance des retours positifs ». Reste à savoir comment Galette fera quand Sergio Ramos et Presnel Kimpembe reviendront...