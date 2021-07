New Balance lance le maillot domicile du LOSC pour la saison 2021-2022

Après sa saison historique et son titre de champion de Ligue 1 remporté devant le Paris Saint-Germain, le LOSC souhaite surfer sur son succès et se trouve sur tous les fronts d'un point de vue marketing. Après avoir notamment dévoilé une collection capsule vintage avec Copa, le club lillois passe à la vitesse supérieure et présente son nouveau maillot domicile conçu par New Balance.

Les Dogues sont équipés par la marque de Boston depuis le début de la saison 2016-2017 et après un premier hommage historique avec la réintroduction d'un maillot blanc à domicile, NB est revenu sur du classique en dévoilant des maillots rouges dont les designs changent chaque année. Pour la campagne 2021-2022, Burak Yilmaz et ses partenaires tenteront de défendre leur titre de champion avec une tunique au look urbain et graphique où le rouge a rarement été aussi intense.

Contrairement aux deux dernières saisons où il prenait une place importante sur la tunique principale du LOSC, le bleu se fait cette fois assez discret et ne se présente que sur l'écusson du club, le bout des manches et le col. Cette tunique moderne et élégante s'inspire de lieux emblématiques de Lille, et particulièrement de La Citadelle selon le communiqué de presse du club. Ce maillot rouge ultra intense est enrichi d'ornements à la teinte argentée métallique qui apportent un style unique avec un graphique s'apparentant à un nid d'abeille qui prend donc place sur l'ensemble de la partie avant de cette tunique.

La direction du club s'est montré satisfaite et fière du rendu de ce nouveau maillot, espérant maintenant qu'il plaise également aux supporters. « L'année 2020 a été particulièrement difficile, mais l'amour et le soutien des supporters ont continué à inspirer et motiver les joueurs. Le nouveau kit domicile est sublime et pour nous, ce sera une saison spéciale de jouer en tant que champions au Stade Pierre Mauroy. Nous espérons que les fans apprécieront ces nouvelles couleurs et qu’ils les porteront avec fierté », a expliqué le Président du LOSC Olivier Létang.