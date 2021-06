En collaboration avec Copa, le LOSC dévoile une collection rétro !

Sortant d'une saison historique ponctuée d'un titre en Ligue 1, Lille est en train de vivre un début d'été assez mouvementé entre les départs de certains joueurs clés et celui de Christophe Galtier. Aujourd'hui, si le LOSC est dans l'actualité, ce n'est ni en raison du mercato, ni parce que Burak Yılmaz brille avec la Turquie à l'Euro mais plutôt parce que le club nordiste vient de dévoiler une collection rétro avec Copa.

En novembre dernier, le LOSC invitait ses supporters à voter pour leur maillot de légende préféré avec en ligne de mire, la réédition de ce dernier en collaboration avec Copa, la célèbre marque de vêtements de foot rétro. Les fans Lillois avaient alors désigné le maillot porté de 1952 à 1961 comme étant leur favori avec son scapulaire devenu mythique.

« Si les Dogues rayonnent aujourd’hui et depuis de nombreuses années dans un uniforme rouge, leurs ancêtres resplendissaient hier dans une étoffe blanche, vestige de l’Olympique Lillois, l’un des aïeuls du LOSC », peut-on lire dans le communiqué de presse du club. La plus célèbre de ces étoffes est celle avec laquelle Jean Vincent, André Strappe et Jean Baratte ont soulevé deux Coupe de France en 1953 et 1955 ainsi qu'un titre de champion en 1954. Aujourd'hui rééditée, cette tunique remplie de classe met toujours en avant un empiècement en chevron rouge sur la poitrine, en forme de scapulaire alors que l'on retrouve aussi un col polo d'antan.

Si les Dogues brillaient dans leur tunique épurée au Stade Henri Jooris, ils ne perdaient pas pour autant leur classe en dehors du terrain. Avant et après les matchs, les Lillois se présentaient toujours avec leur survêtement, dont Copa a aujourd’hui réédité la veste. C'est donc dans un style intemporel et immortel que cette nouvelle veste se dévoile, sublimée par des matières modernes.

Dévoilées dans un petit coffret, ces deux pièces sont vendues en édition limitée et sont d'ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne du club et en boutiques officielles !