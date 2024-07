Maroc : cinq joueurs perdus en mer après une sortie en yacht

Voilà une terrible nouvelle pour le football marocain. Selon le média local Le360, cinq joueurs de l’Ittihad de Tanger ont disparu à bord d’un yacht. Le contact avec le véhicule a été perdu alors que cinq joueurs de l’Ittihad de Tanger - un membre de l’équipe première et d’autres joueurs espoirs - étaient à bord.

Les personnes présentes se seraient jetées à l’eau pour nager, alors que des vents forts ont ensuite éloigné le yacht, laissé seul. Les équipes de la gendarmerie royale et de la marine royale ont réussi à sauver trois joueurs d’une mort certaine, à plus de 800 mètres de la côte, après une heure et demie de recherche. Deux autres personnes sont encore portées disparues, alors que les services de gendarmerie ont ouvert une enquête après cet incident.