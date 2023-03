Athletic Bilbao - FC Barcelone : les compositions officielles

Place à l’avant dernier match de cette 25e journée de Liga avec le déplacement du FC Barcelone sur le terrain de l’Athletic Bilbao dans le Pays basque espagnol. Actuellement leader du championnat avec six points d’avance sur le Real Madrid, le Barça a pour objectif de s’imposer ce soir et de faire gonfler son écart avec la concurrence. Du côté local, Bilbao est 9e de Liga et peut se rapprocher un peu plus des places européennes en cas de succès ce soir. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Ernesto Valverde articule son équipe en 4-2-3-1. Sur le banc la semaine passée, Inaki Williams fait son retour dans le onze de départ et sera seul à la pointe de l’attaque, son petit frère Nico est titulaire sur l’aile droite. Côté catalan, Xavi peut compter sur le retour de blessure de Lewandowski qui retrouve une place de titulaire, il sera entouré par Ferran Torres et Raphinha. Pour le reste, c’est du classique à l’exception de Sergi Roberto qui prend place au poste de latéral droit à la place d’Araujo (suspendu).

Les compositions

Athletic Bilbao : Agirrezabala - de Marcos, Vivian, Martinez, Balenziaga - Dani Garcia, Vesga - N.Williams, Raul Garcia, Berenguer - I.Williams.

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde - Busquets ©, De Jong, Gavi - Raphinha, Lewandowski, F.Torres.