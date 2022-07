Enzo Ebosse signe à l'Udinese

Enzo Ebosse change de club mais pas de couleurs. En effet, le latéral gauche franco-camerounais quitte l'Angers SCO pour l'Udinese, douzième de Serie A la saison passée. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé mais la presse italienne parle d'un chèque autour des 4 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur de 23 ans pour les cinq prochaines saisons.

«Ductilité et qualité : la défense de l'Udinese s'enrichit d'un nouveau talent. Enzo Ebosse est officiellement un nouveau joueur de l'Udinese, il vient d'Angers et a signé un contrat de cinq ans. (...) Il compte sept apparitions avec l'équipe de France des moins de 16 ans et a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Il portera le maillot numéro 23», peut-on lire dans le communiqué.