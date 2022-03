LdC, Villarreal : la réaction à chaud de Gerard Moreno

Auteur de l'ouverture du score alors qu'il venait d'entrer en jeu, Gerard Moreno (29 ans) a mis Villarreal sur la voie du succès contre la Juventus (0-3) et donc de la qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions. L'attaquant espagnol a forcément le sourire en zone mixte.

«C’est une fierté. Nous savions que nous pouvions le faire face à un grand d’Europe, dans l’un des plus beaux stades du monde. Nous savions que ce serait dur. Mais quand nous avons marqué, nous nous sommes libérés. C’est une nuit magique. Je suis content pour le public, le président… Pure joie ! Quelle soirée ! Nous avons démontré que nous sommes compétitifs lors des gros matches. Nous avons tous tout donné et nous voulions être parmi les 8 meilleures équipes d’Europe. Nous allons continuer à rêver», a lâché l'Ibère, relayé par As.